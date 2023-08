Przegląd prasy z lipca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Porębie?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez”?

Przegląd lipca 2023 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kalendarz dożynek wojewódzkich 2023. Kiedy świętuje Lubelskie, Pomorskie albo Wielkopolskie? Sprawdź terminy imprez Od sołeckich, parafialnych, przez gminne, powiatowe aż do wojewódzkich i ogólnopolskich co roku rolnicy obchodzą dożynki. To tradycyjne podziękowanie za zebrane plony. Zbieramy daty dożynek wojewódzkich w 2023 roku i podpowiadamy, dokąd wybrać się, by zobaczyć najpiękniejsze wieńce, występy zespołów ludowych i koncert zaproszonej gwiazdy. W programie tradycyjnie są też wręczenia medali i statuetek dla zasłużonych rolników. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 30.07.2023: Poręba, 23.07-29.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dramatyczne skutki gwałtownych burz w woj. śląskim. Straż interweniowała 300 razy! Bilans: połamane drzewa, zerwane dachy i podtopienia”?

📢 Postacie z Wiedźmina jako lalki Barbie? Geralt Ken i reszta wyglądają znakomicie, a wszystko dzięki SI. To trzeba zobaczyć Zmieniliśmy postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie dzięki sztucznej inteligencji i sami jesteśmy zaskoczeni rezultatem. Pomysł może był nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami, to warto zobaczyć.

Prasówka sierpień Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 GIF wycofuje popularny lek na depresję. Nowa decyzja Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczy też leku na nadciśnienie płucne GIF wycofał dwa ważne leki. Pierwszy to bardzo popularny lek przeciwdepresyjny, stosowany także w nerwicach i bulimii. Drugi jest przeznaczony dla pacjentów z nadciśnieniem płucnym. Wycofania związane są ze stwierdzonymi wadami, które stwarzają zagrożenie dla pacjentów. Zobacz, których serii leków dotyczą decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

📢 Wyniki matury 2023 w woj. śląskim! Oto lista powiatów, w których zdało najmniej uczniów 7 lipca tegoroczni uczniowie poznali swoje wyniki egzaminu dojrzałości. Ile procent zdało i może już myśleć o swoich wymarzonych kierunkach studiów? Sprawdź, zdawalność w poszczególnych powiatach i miastach na Górnym Śląsku. Gdzie sytuacja jest NAJGORSZA? 📢 Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rozrywkowy weekend w Śląskim - oto LISTA darmowych imprez plenerowych [22-23 VII]. Wśród gwiazd: Maryla Rodowicz, Vito Bambino, O.S.T.R”? 📢 Rozrywkowy weekend w Śląskim - oto LISTA darmowych imprez plenerowych [22-23 VII]. Wśród gwiazd: Maryla Rodowicz, Vito Bambino, O.S.T.R Będzie się działo! Za chwil kilka nadchodzi wyczekiwany weekend. W dniach 22-23 lipca czeka na nas moc atrakcji. Przedstawiamy program na najbliższe dni. Wśród atrakcji koncerty plenerowe, kino letnie, warsztaty, stand-up na żywo i wiele innych. Nie musisz martwić się o zakup biletu, wszystkie przedstawione wydarzenia są zupełnie ZA DARMO! Jesteś ze Śląska lub okolic i nie wiesz jak spędzić nadchodzący weekend? Wejdź w galerię i sprawdź co dla was przygotowaliśmy.

📢 Wymarzone wakacje nad morzem: 10 najlepszych miejsc w Europie. Gdzie najbardziej warto zaplanować urlop? Nowy ranking według opinii turystów Powstał nowy ranking najlepszych miejsc w Europie na wymarzone wakacje nad morzem. Listę utworzono na podstawie opinii samych turystów. Trafiły na nią zarówno popularne miasta, słynące ze swoich plaż i promenad, jak i mniej znane, ukryte skarby, które warto odwiedzić, nim zaleją je tłumy turystów. Które miasto w Europie jest najlepsze na wakacje nad morzem, a które najgorsze? Jak zawyrokowali turyści? Możecie być zaskoczeni. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki rankingu.

📢 Nowe funkcje WhatsApp — trzy zmiany, które spodobają się użytkownikom. Jedna z nich powinna być w komunikatorze od początku WhatsApp wprowadza trzy nowe funkcje, ktore zdecydowanie przydadzą się użytkownikom. Dwie z nich dotyczą nowych opcji społecznościowych, a trzecia powinna być dostępna od początku, ale lepiej późno, niż wcale. Sprawdź szczegóły.

📢 Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „DARMOWE imprezy plenerowe w weekend 14-16 VII na Śląsku. Wśród gwiazd: Cugowski, Piękni i Młodzi, Miły Pan, Mezo i De Mono!”? 📢 DARMOWE imprezy plenerowe w weekend 14-16 VII na Śląsku. Wśród gwiazd: Cugowski, Piękni i Młodzi, Miły Pan, Mezo i De Mono! ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

📢 Inside Seaside w Gdańsku. Nowy festiwal na koncertowej mapie Polski. Wystąpią m.in. Nothing But Thieves czy Tom Odell Nowy festiwal muzyczny odbędzie się w Gdańsku. Inside Seaside to pierwsze tak duże wydarzenie odbywające się pod dachem. 11-12 listopada do AmberExpo przyjadą m.in. Nothing But Thieves, Tom Odell czy Leszek Możdżer.

📢 W obronie Sanktuarium Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie Kontrowersje wokół planowanego centrum dystrybucyjnego Lidl Polska w Gietrzwałdzie.

W Gietrzwałdzie, miejscowości znanej z Objawień Maryjnych, ma powstać nowe centrum dystrybucyjne sieci handlowej Lidl Polska. Ta decyzja wywołała gorącą dyskusję w społeczności lokalnej. Kościół utrzymuje dystans, nie angażując się w sprawę, jednak wójt oraz niektórzy mieszkańcy widzą w tej inwestycji korzyści finansowe. Z drugiej strony, grupa przeciwników wyraża swoje obawy, odwołując się do historycznego tła wsi oraz jej patriotycznej tradycji.

📢 Prasówka tygodniowa z 9.07.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE”? 📢 One nie noszą stanika i czują się z tym znakomicie. Dlaczego warto chodzić bez stanika? Sprawdź, czy będzie to dla ciebie zdrowe Wracasz do domu po ciężkim dniu i z ulgą zdejmujesz wreszcie stanik, po którym zostają pręgi na skórze od wbijających się fiszbinów i ramiączek. Znasz to uczucie? Myślisz czasem, żeby przestać nosić biustonosz? Anna Mucha, Monika Olejnik, Sharon Stone czy Britney Spears tak zrobiły i nie narzekają. Zastanawiasz się czy chodzenie bez stanika jest zdrowe? Sprawdź, jak na twój organizm zadziała pozbycie się biustonosza i czy jest to korzystne dla twojego zdrowia i biustu.

📢 Znamy średnie wyniki matur 2023 z poszczególnych przedmiotów. Jak młodzież zdała egzamin dojrzałości? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Maturzyści w piątek 7 lipca o godzinie 8.30 poznali swoje wyniki z tegorocznych egzaminów dojrzałości, które odbywały się w maju. O godzinie 11 dyrektor CKE Marcin Smolik przedstawił też średnie wyniki matur 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł młodzieży najlepiej, a który najgorzej. Jak z maturą poradzili sobie maturzyści w poszczególnych regionach Polski? Okazuje się, że w tym roku egzamin dojrzałości zdało łącznie 84,4 proc. absolwentów. Ile osób zdawało maturę w maju 2023? Jak im poszło z poszczególnych przedmiotów? Mamy dane od CKE. 📢 Grunwald melduje gotowość do największej na świecie inscenizacji średniowiecznej bitwy Tysiące rekonstruktorów. Dziesiątki tysięcy widzów, którzy pokonują ogromne odległości, aby na własne oczy obejrzeć największą tego typu inscenizację bitwy, która była wielkim sukcesem militarnym w 1410r.

Dziś Grunwald emanuje czymś więcej niż tylko historią wojennych zmagań. To miejsce, w którym tkwią wartości takie jak tolerancja, szacunek do tradycji i dialog między narodami. W ubiegłym roku, podczas uroczystości upamiętniających bitwę, w obecności prezydentów, premierów i wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, odsłonięto obelisk, który symbolizuje udział Litwinów w tamtej średniowiecznej bitwie.

📢 Prasówka z całego tygodnia 2.07.2023 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.06 a 1.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lipiec w Porębie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca”?

📢 Lipiec w Porębie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „500 zł kary za wieszanie prania na balkonie. Warto znać przepisy na 2023 rok. Możesz dostać mandat za suszenie ubrań - wiemy kiedy”?

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...