Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Zbliża się szalony weekend pełen atrakcji! W programie kina plenerowe, darmowe koncerty, festyny i inne imprezy spośród których każdy znajdzie coś dla siebie i to zupełnie ZA DARMO! Między 14-16 lipca w województwie śląskim niebo rozbłyśnie gwiazdami, które umilą nam ten wakacyjny czas. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncerty Krzysztofa Cugowskiego, Pięknych i Młodych, gościa od Sacrum i Pana, który cale nie jest taki miły, ale wie, jak poderwał małolatki. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Włochy to cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Sprawdziliśmy, jak kształtują się ceny we Włoszech w czasie wakacji 2023. Ile zapłacimy za zakupy, pizzę, makarony i paliwo? Włoskie ceny w sezonie 2023 są wyższe niż w Polsce. Zobaczcie, jakie czekają was wydatki na wakacyjnym wyjeździe do Włoch 2023.