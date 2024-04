Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Porębie. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

ŚLĄSK. Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend kwietnia, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała w poniedziałek, że frekwencja w wyborach samorządowych wynosi 51,33 proc.

Radni nie są pracownikami gminy na etacie, jednak za swoją pracę dostają pieniądze - diety. Stawka może być zróżnicowana, przy czym maksymalna wysokość diety radnego w gminie jest regulowana przez prawo. Radny więcej dostanie na konto, jeśli będzie pełnić dodatkową funkcję, ale może też stracić część pieniędzy za nieobecność na sesji rady.

To była trudna noc dla Lewicy, której wynik uzyskany w wyborach samorządowych pozostawia wiele do życzenia. Przyznał to również Robert Biedroń, który niepowodzenia wyborczego upatruje m. in. w niespełnionych obietnicach wyborczych swojego ugrupowania. Współprzewodniczący Lewicy ma również żal do Donalda Tuska.