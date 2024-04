Prasówka z marca 2024. Sprawdź, co działo się w Porębie. Czy jesteś na bieżąco?

Śliczne 30-tki w konkursie Polska Miss 30+. 15 kobiet z woj. śląskiego dostało się do półfinału Polska Miss 30+, edycja 2024! W tym konkursie piękności startują panie z roczników 1985-1994. Z ponad 900 zgłoszeń do półfinału dostało się ponad sto pań! Zobaczcie zdjęcia...

SPORT. Działo się! Co to były za emocje! Kibiców ogarnęła euforia po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Oto najlepsze memy po meczu...

Wodny plac zabaw, skatepark, gry stolikowe i miejsca do grillowania to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na mieszkańców w zrewitalizowanym Parku Hutniczym. Metamorfoza przestrzeni stała się możliwa dzięki skutecznemu pozyskaniu przez miasto środków z funduszy norweskich.

Zbliżają się wybory samorządowe 2024. Znane są nam listy osób kandydujących na burmistrza i kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W lokalach wyborczych w całym kraju będziemy mogli zagłosować na wybranych przez siebie polityków. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Poniżej znajdziesz pełną listę kandydatów.

Szukasz pracy, w której wynagrodzenie nie ogranicza się do najniższej krajowej? Sprawdź TOP 20 najciekawszych ogłoszeń i znajdź pracę marzeń. Wskazane firmy dają nawet 20 tysięcy miesięcznie! W naszej galerii zebraliśmy dla Was najlepsze oferty pracy z województwa śląskiego z Centralnej Bazy Ofert Pracy.

To już 8. próba uznania śląskiego za język regionalny. Podobnie jak we wcześniejszych podejściach, sprawa przy Wiejskiej wywołuje duże emocje. Jak głosowali posłowie z woj. śląskiego? Sprawdzamy!

SPORT. Biało-Czerwoni wygrywają 5:1 w półfinale baraży Euro 2024 przeciwko Estonii. Awans do finału baraży, jednak swoją grą długo nie zachwycali - mecz odbył się w Warszawie, na PGE Narodowym. Czy reprezentacja Polski pokona Walię we wtorek 26 marca?

Śmieszne MEMY. Najlepsza drzemka to taka, po której nie wiesz, który mamy rok i jak się nazywasz. A co, jeśli zdarzy się ona w pracy? Cóż, to zależy od tego, czy zostaniesz przyłapany, czy nie. Dziś jednak wszyscy szefowie powinni przymknąć oko na takie incydenty, gdyż obchodzimy właśnie Światowy Dzień Drzemki w Pracy! Zobaczcie najzabawniejsze memy o drzemkach, ale tez o szefach i odchodzącej już do lamusa kulturze pracy ponad siły.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

KOMUNIKAT. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!