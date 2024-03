Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

WEEKEND. Jak wyglądają zabawy w piątki i soboty w woj. śląskim? Zaglądamy do jednego z największych klubów regionie. Poszczególne kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w marcowy weekend w, jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się mnóstwo pięknych pań...

SPORT. Działo się! Co to były za emocje! Kibiców ogarnęła euforia po spotkaniu Biało-Czerwonych w Cardiff, choć nasz zespół przez blisko 120 minut nie oddał ani jednego celnego strzału. W finale baraży o Euro reprezentacja Polski wygrała na wyjeździe po rzutach karnych z Walią 5:4. Oto najlepsze memy po meczu...