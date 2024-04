Tygodniowy przegląd prasy 7.04.2024: Poręba, 31.03-6.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby

Śmieszne MEMY o wyborach 2024. Już za kilka dni cała Polska ruszy do urn. Nastroje społeczne i temperatura wciąż rośnie. Napięcie wzrasta, czas wyboru nadchodzi. Internauci nie próżnują i tworzą wyborcze memy. Zobaczcie, co śmieszy internautów!

Cudowne psiaki do adopcji w woj. śląskim. Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt, obchodzony jest 4 kwietnia każdego roku, ma na celu zwrócenie uwagi na ich cierpienia i potrzeby oraz promowanie adopcji zwierzaków ze schronisk. Bezdomność to dla nich nie tylko brak ciepłego schronienia, ale także niedostatek jedzenia, opieki weterynaryjnej i przede wszystkim miłości. W naszej galerii znajdziesz pieski ze schronisk w Bytomiu, Katowicach, Częstochowie, Bielsku, Sosnowcu i Rybniku. Zobacz, jakie psiaki czekają na twoją pomoc!

To już istna plaga, tym razem kolejny z czołowych polskich banków zmaga się z poważną awarią. W tym momencie użytkownicy usług bankowych jednego z nich mogą mieć problem z dokonaniem płatności, a nawet z samym zalogowaniem się na konto. Jaki to Bank i jakie są problemy? Sprawdź.

POGODA. To był tragiczny dzień w Polsce południowej! Huraganowy wiatr doprowadził do tragedii w Małopolsce - pić osób zginęło! W parku w Rabce-Zdroju konar przygniótł 6-latkę i dwie kobiety. W Zakopanem drzewo przygniotło 9-latka, a na zakopiańskiej Olczy runęło na auto kierowane przez kobietę. W woj. śląskim z powodu silnego wiatru na szczęście nikt nie ucierpiał, jednak straty są spore, a strażacy interweniowali ponad 200 razy. Dziś też obowiązuje ostrzeżenie IMGW!

KOMUNIKAT. Od 2 do 5 kwietnia 2024 r. w woj. śląskim przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia dostaw prądu! Przerwy są planowane i wyniosą maksymalnie do 9. godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wygodna poduszka, ciepła kołdra i ukochane łóżko – to zestaw, który ma nam gwarantować sen idealny. Kładziemy się, przykładamy głowę do poduszki i już witamy się z Morfeuszem… Ach, jeszcze wystająca stopa spod kołdry! No właśnie – co oznacza stopa, która nie jest przykryta kołdrą? Okazuje się, że ma to naukowo udowodniony powód.

Joanna Racewicz w swoich mediach społecznościowych opublikowała wymowne zdjęcie. Fotografia i opis wskazują na to, że dziennikarka wyszła za mąż. Jednak wpis został umieszczony 1 kwietnia, w prima aprilis. Internauci zastanawiają się, czy to żart, czy prawda?