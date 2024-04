Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Poręba, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby

Przegląd tygodnia: Poręba, 28.04.2024. 21.04 - 27.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Audi A4, BMW serii 3 i Opel Astra były najczęściej wyszukiwanymi samochodami używanymi w Polsce w pierwszym kwartale 2024 roku - wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę carVertical. Co więcej, większość najczęściej wyszukiwanych samochodów w kraju została wyprodukowana przez niemieckich producentów, co tylko podkreśla preferencje polskich kierowców.

W nadchodzący weekend, od 26 do 28 kwietnia, województwo śląskie ma wiele do zaoferowania! Czekają nas wernisaż Justyny Rybak w Gliwicach, ekologiczna wymiana ubrań w Katowicach oraz spotkanie z popularnymi youtuberami w Zabrzu. To tylko część bogatej oferty wydarzeń! Sprawdź całą listę polecanych przez naszą redakcję wydarzeń w woj, śląskim.