Maj w Porębie: Przegląd prasy z kwietnia 2024 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca

PRZETARG! Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejne przetargi, podczas których wystawione zostały m.in. samochody. Co dokładnie zaprezentowała AMW i w jakiej cenie? Sprawdź te oferty - ceny zaczynają się od 3000 zł! Do kupienia są samochody osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe...

Katowice. Wyglądały najpiękniej! Kluby prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przewija się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy imprezowiczów od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w pierwszy weekend kwietnia, w jednym z największych klubów w regionie - w katowickim klubie Pomarańcza. Na miejscu pojawiło się całe mnóstwo pięknych pań...

Za nami półfinał Miss Polonia 2024! 3 kwietnia 2024 roku to data, która na długo zapadnie w pamięci ponad setce dziewczyn. W tym dniu w Warszawie odbył się Półfinał konkursu Miss Polonia 2024, który świętuje swoje 95-lecie. Ponad 100 kandydatek z całego kraju stawiło czoła rywalizacji o tytuł finalistki. Zobacz zdjęcia...

Karl Lagerfeld - Saffiano Plaque Collection to wyj...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Etui Karl Lagerfeld 3D Rubber Glitter Logo do iPho...

Długi weekend majowy już wkrótce, a województwo śląskie szykuje się do niego z wielką pompą! Przed nami niezliczone możliwości spędzenia czasu na najciekawszych wydarzeniach. Co robić jeszcze przed weekendem w woj. śląskim? Od koncertów, przez festiwale kulturalne, po rodzinne pikniki - każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz przegląd najciekawszych imprez!

Marka Mio prezentuje swój najnowszy zestaw: MiVue C595W Dual. Kamera przednia jest wyposażona we wszystkie niezbędne funkcje do uzyskania wysokiej jakości nagrań jak dobrze znany sensor STARVIS z jasnym obiektywem, GPS, Wi-Fi. Uzupełnieniem zestawu jest kamera tylna MiVue T35. Z takim zestawem kierowca może mieć pewność, że jego pojazd jest odpowiednio chroniony z przodu i z tyłu.

ZAKUPY. IKEA w Gliwicach otworzyła mini-sklep! Od 17 kwietnia, od godziny 13:00, miłośnicy szwedzkiego designu mogą cieszyć się nową odsłoną zakupów w Studio planowania i zamówień IKEA w CH FORUM. Otwarcie nowego Studio planowania i zamówień IKEA oraz mini-sklepu to świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy od dawna czekali na możliwość zakupów... a do jedynej IKEI w woj. śląskim mają daleko! Zobacz zdjęcia asortymentu.

Mamy dla ciebie idealną propozycję stylizacji paznokci na wiosnę. Ten kolor nie tylko „odmłodzi” twoje dłonie, ale i wpisuje się w najgorętsze trendy tego sezonu. Połączenie obłędnego koloru z efektem lustra to hit. Poznaj sage chrome nails.