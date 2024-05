Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

MAJÓWKA 2024! Oprócz tradycyjnych uroczystości miejski jest wiele innych wydarzeń, takich jak 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej czy Dzień Hutnika 4 maja, które wiele śląskich miast będzie hucznie świętować. Z tej okazji odbędą się darmowe koncerty, pokazy wojskowe, pochody miejskie, pikniki, festyny i imprezy sportowe. Gotowi na wspaniałą majówkę? Sprawdź naszą listę najlepszych darmowych imprez w woj. śląskim!

Darmowe gry w PlayStation Plus Essential na maj 2024 zostały już zapowiedziane. Abonenci będą mogli przypisać do swojej biblioteki gier cztery kolejne pozycje z biblioteki PlayStation. Co ciekawe, w zestawieniu pojawiają się same świetne gry, w tym następca gier z serii FIFA. Zobacz, co będzie można znaleźć w PS Plus w maju 2024 roku i od kiedy można przypisać gry do swojego konta.