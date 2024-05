Prasówka z całego tygodnia 12.05.2024 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Matura 2024 język angielski - ODPOWIEDZI! Za chwilę uzupełnimy także sugerowanie odpowiedzi do zadań. Co było w tym roku na maturze? Oprócz zadań sprawdzających umiejętności słuchania i czytania w języku angielskim, musieli napisać również krótką wypowiedź pisemną. Tym razem był to wpis na blogu. Znamy temat wypowiedzi na maturze z angielskiego 2024. Był trudny? W galerii pokażemy także ARKUSZE CKE wraz z odpowiedziami!

Matura 2024 MATEMATYKA. Rozwiązane arkusze i odpowiedzi z podstawy! Matematyka która jako obowiązkowy przedmiot wróciła na matury w 2010 roku, budzi jak co roku największy strach wśród uczniów! Egzamin odbył się dzisiaj, 8 maja 2024 roku, o godzinie 9:00 rano. Jak wam poszło, było ciężko? Sprawdź, czy dobrze napisałeś/napisałaś! Blisko tysiąc maturzystów wypełniło ankietę z kluczem odpowiedzi!