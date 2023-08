Prasówka tygodniowa z 27.08.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 27.08.2023. 20.08 - 26.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

ROZRYWKA. Poznaj darmowe imprezy w woj. śląskim 25-27 sierpnia! Szukasz planów na najbliższy czas? To ostatni dzwonek na skorzystanie z tegorocznych wakacji. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy listę imprez i wydarzeń, które odbywają się w Śląskiem. Wiele popularnych artystów w jednym miejscu! Najlepszą informacją jest to, że wszystkie z nich są całkowicie ZA DARMO! Zaplanuj swój czas nie wydając ani złotówki. Ostatni weekend wakacji należy do Ciebie!

Wielka nawałnica w woj. śląskim. We wtorek 22 sierpnia 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez niemal całe woj. śląskie przeszły gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Te poczyniły olbrzymie straty - zerwane dachy, powalone drzewa, podtopienia... Strażacy interweniowali kilkaset razy, jedna osoba ranna! Zobacz zdjęcia.