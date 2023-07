Lipiec w Porębie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „500 zł kary za wieszanie prania na balkonie. Warto znać przepisy na 2023 rok. Możesz dostać mandat za suszenie ubrań - wiemy kiedy”?

Przegląd czerwca 2023 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 500 zł kary za wieszanie prania na balkonie. Warto znać przepisy na 2023 rok. Możesz dostać mandat za suszenie ubrań - wiemy kiedy Mandat za suszenie mokrego prania na balkonie? To możliwe! Wieszanie ubrań na balkonie ponad barierką w bloku mieszkalnym wywołuje mnóstwo kontrowersji i często jest powodem sporów między sąsiadami. Gdy za oknami robi się ciepło, wiele osób ozdabia balkony kolorowymi kwiatami i denerwuje ich widok mokrych ubrań i bielizny, które szpecą elewację. Zobacz, czy można bezkarnie eksponować pranie na balkonie i kiedy grozi za to mandat. 📢 Odkryj najlepsze pizzerie w Porębie. Gdzie wybrać się na pizzę w czerwcu 2023? Zobacz gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Porębie. To niewątpliwie przysmak uwielbiany na całym świecie. Prawdopodobnie każdy choć raz w życiu jej spróbował, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, jakie rodzaje oferują pizzerie w Porębie. Zajrzyj do katalogu firm i dowiedz się gdzie dostaniesz swoją ulubioną.

📢 Wspaniałe życzenia i kartki na Dzień Ojca 2023! Twój TATA się ucieszy! Znajdziesz tu wierszyki śmieszne, poważne... Pobierz i wyślij Wspaniałe życzenia na Dzień Ojca 2023 i kartki To już dziś, 23 czerwca - Dzień Ojca! To Nie masz pomysłu na życzenia? A może Twój budżet na prezent jest mocno ograniczony? Nie martw się. Liczy się pamięć i intencja! Ofiaruj ukochanemu tacie kartkę z życzeniami. W naszej galerii znajdziesz zabawne rymowanki, podziękowania i rozczulające wierszyki.

Prasówka lipiec Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim. Dróżnik porażony prądem, podtopienia... To było jak ARMAGEDON! Jest 2. stopień ostrzeżenia IMGW W piątek 23 czerwca 2023 r., zgodnie z prognozami IMGW - przez całe woj. śląskie przechodzą gwałtowne burze z ulewami i możliwym gradem. Do godz. 18.00 obowiązuje tego dnia ostrzeżenie IMGW 2. stopnia! Zobacz zdjęcia porannych burz, które przetoczyły się przez Śląskie - jak skomentowała jedna z internautek: "Nagle za oknem zrobiło się ciemno, niebo zasnuły czarne chmury i zaczęła się ulewa, do tego wiał bardzo silny wiatr - to było jak ARMAGEDON!"

📢 Wielkie zmiany dla Polaków. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego już od 1 lipca 2023 r. Czy to powrót to normalności? Nadchodzi wyczekiwany przez wielu moment. Już 1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego z powodu koronawirusa. Do tej decyzji przyczyniła się obecna sytuacja epidemiczna. Nadchodzące zmiany dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi? 📢 Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ważne zmiany dla wszystkich Polaków już od 1 lipca 2023 r. To koniec pewnej epoki. Nowe rozporządzenie covidowe”?

📢 Bieżnia prosta, życiorys pokręcony. Richardson kontra Swoboda na Śląskim! Jest jedyna w swoim rodzaju. To kolorowy ptak lekkoatletyki, który nigdy nie wzbudza neutralnych emocji. Może prowokować, ale również dać powód do uwielbienia – mówi o Sha’Carri Richardson Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej. 16 lipca na Stadionie Śląskim Amerykanka w doskonałym towarzystwie pobiegnie na 100 metrów. Jej rywalką będą wybitne nazwiska, a wśród nich Polka Ewa Swoboda! Do Diamentowej Ligi w Polsce pozostał dokładnie miesiąc. 📢 Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice 17 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice. Gwiazdą imprezy w Mysłowicach będzie Ireneusz Krosny. 📢 Kwiaty czarnego bzu – zobacz, jak możesz je wykorzystać! Przygotujesz z nich leczniczy napar, syrop i nalewkę. Na co pomoże czarny bez? Czarny bez to krzew, który bije w Polsce rekordy popularności. Na potęgę przygotowujemy z jego kwiatów i owoców rozmaite przetwory. Powstają z nich syropy, nalewki i soki. Kwiaty suszymy do naparów lub zużywamy na bieżąco np. do deserów. Zobacz, jakie właściwości ma czarny bez i jak można wykorzystać jego kwiaty.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 11.06.2023. Co działo się w Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.06 a 10.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Sprawdź, jak się urządzają gwiazdy TVP”?

📢 11 najbardziej niesamowitych zamków na Śląsku. „Perła gotyku śląskiego”, zamkowe wzgórze, które każdy Polak nosi w portfelu i inne Weekend, urlop czy wakacje to najlepsza pora na wycieczki po Śląsku. Jeśli kochacie zwiedzać ciekawe zabytki, województwo śląskie może być dla was prawdziwą skarbnicą miejsc wartych odwiedzenia. Najbardziej imponującą kategorią zabytków są zamki, ale które śląskie twierdze szczególnie warto zobaczyć? Wybraliśmy 11 najbardziej niesamowitych zamków Śląska. Poznajcie ich historie i legendy. To gotowa lista pomysłów na niezapomniane weekendowe wycieczki. 📢 Tak wygląda nowy dom Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Luksusowe wnętrza robią wrażenie. Sprawdź, jak się urządzają gwiazdy TVP Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski już lada chwila zamieszkają razem. Prowadzący „Pytania na śniadanie” zupełnie zmieniają swoje dotychczasowe życie. Gwiazda „M jak miłość” przenosi się z dziećmi do domu przyszłego męża. Zobacz, jak wyglądają nowe wnętrza wspólnego domu Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

📢 Ile wypada dać do koperty na ślub w 2023 roku? To zależy od kilku czynników. Podpowiadamy konkretne kwoty! Rozpoczął się sezon ślubny, a to dla wielu zaproszonych gości oznacza poważny dylemat. Podczas, gdy jedni zdecydują się na nową drogę życia podarować młodej parze prezent, inni wybiorą kopertę z pieniędzmi. Ale ile wypada do niej włożyć? O ile nie istnieje jednoznaczna reguła dotycząca tej kwestii, są pewne wskazówki, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. 📢 Jaki kosz zabrała na piknik Kasia Cichopek? Stylowy z wikliny czy nowoczesny? Lada chwila czerwcówka – sprawdź, jaki kosz piknikowy wybrać Czerwcówka 2023 już lada chwila. Większość z nas już planuje różne aktywności w długi weekend i grilla z przyjaciółmi. Jeśli pogoda dopisze, warto spędzić choć jeden dzień na łonie natury. Zobacz, jaki kosz piknikowy zabiera w plener Kasia Cichopek? Podpowiadamy, który model warto mieć pod ręką, żeby czerwcowy relaks był niezapomniany. Sprawdź, jak wybrać kosz piknikowy na czerwcówkę.

📢 Fiat 126p. Maluch kończy 50 lat! 50 lat temu, 6 czerwca 1973 r., z taśmy Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej zjechały pierwsze egzemplarze Fiata 126p. W ciągu 27 lat w Polsce wyprodukowano 3 318 674 egzemplarzy "malucha". 📢 Najlepsze gry na Commodore 64. 7 tytułów, w które na pewno grałeś, jeśli miałeś ten komputer. Pamiętasz je wszystkie? Commodore 64 był dla wielu osób zaczynających przygodę z elektroniką pierwszą stycznością z komputerem. Obok Amigi i Atari była to najpopularniejsza marka na bazarach, rynkach i domach w czasach PRL-u. Urządzenie to zostało wydane ponad 40 lat temu, jednak do dziś posiada ono rzeszę miłośników na całym świecie. Zobacz 7 najlepszych gier na C64, w których gracze lat 80. i 90. spędzali długie godziny. Pamiętasz je wszystkie?

📢 Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Porębie. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tu znajdziesz najlepsze lodziarnie w Porębie. Sprawdź adresy w czerwcu 2023”?

