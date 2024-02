Luty w Porębie: Przegląd prasy ze stycznia 2024 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Dziwne sceny w dyskontach! Czołgające się nastolatki, mysz obok chleba, pan w bieliźnie... Co jeszcze zaskoczyło klientów? Zobacz”?

Przegląd stycznia 2024 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dziwne sceny w dyskontach! Czołgające się nastolatki, mysz obok chleba, pan w bieliźnie... Co jeszcze zaskoczyło klientów? Zobacz Dziwne sceny w dyskontach! Zwykła wizyta na zakupach - niejednokrotnie potrafi wprawić w osłupienie! Zobacz, na jakie absurdy natrafili internauci w polskich sklepach. Część z nich jest dość zaskakująca! 📢 One wyglądały WSPANIALE na swoich balach maturalnych - oto MIS STUDNIÓWKI 2024 z woj śląskiego. Zobacz te ZDJĘCIA Wyglądały pięknie! Sezon na bale maturalne w regionie rozpoczął się na początku stycznia. Za nami już blisko miesiąc, podczas którego odbyło się już kilkadziesiąt bali w województwie. Piękne kreacje, fryzury, szyk - dziewczęta na swoich studniówkach robią niesamowite wrażenie. Wiele z nich skradło show na parkiecie, zobaczcie je w naszej galerii.

📢 Alert w aptekach - dotyczy wycofanych leków! Na liście m.in. lekarstwo na katar, gardło czy gorączkę. One są groźne, mogą ci zaszkodzić Alert w aptekach. We wtorek 30 stycznia Główny Inspektorat Farmaceutyczny wystosował nowy komunikat ws. wstrzymanego w obrocie leku. Tym razem jest to lekarstwo na katar, wcześniej m.in. lek na gorączkę dla dzieci czy na ból gardła. To już kolejny komunikat opublikowany w przeciągu ostatnich kilku tygodni przez GIF! Które dokładnie leki zostały jeszcze wycofane lub wstrzymane w obrocie? Zobacz LISTĘ STYCZEŃ 2024.

Prasówka luty Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne imprezowiczki w woj. śląskim. One BŁYSZCZY na parkietach w woj. śląskim w 2023 - cz. I. Zobacz zdjęcia Piękne imprezowiczki w woj. śląskim! Za nami rok 2023, który obfitował w imprezy w woj. śląskim... na których nie brakowało pięknych pań. Co weekend w klubach w naszym regionie bawiły się setki, jeżeli nie tysiące, fanów świetnej zabawy. Zobaczcie, jak się prezentowały na zdjęciach wykonanych przez klubowych fotografów.

📢 Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Poręba, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Imprezowiczki z woj. śląskiego - to one rządziły na parkietach w 2023! Zachwycają urodą - ZDJĘCIA część III.”? 📢 Najpiękniejsze imprezowiczki z klubów w woj. śląskim! Bawiły się na parkiecie w 2023 r. - cz. II. Zobacz ZDJĘCIA z całego województwa Wyglądały wspaniale! To już 2. część galerii, z zebranymi zdjęciami NAJPIĘKNIEJSZYCH dziewczyn, które w roku 2023 bawiły się w klubach w woj. śląskim. Zdjęcia pochodzą z klubów m.in. w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Białej, Gliwicach, Lublińcu, Rybniku, Siemianowicach...

📢 Grypa szaleje w woj. śląskim! Tysiące ludzi choruje... W których miastach najwięcej? Oto najnowsze dane SANEPIDU Publikujemy najnowsze dane SANEPIDU! W woj. śląskim choruje na grypę tysiące ludzi! Kilkanaście dni temu w woj. śląskim był już nawet przepadek śmiertelny związany z tą często bagatelizowaną choroba. Gdzie zachorowań w regionie jest najwięcej? Zobacz listę miast. Przypominamy - grypa to choroba wysoko zakaźna. Przebywając w skupiskach ludzkich, przekazujemy wirusa grypy dalej. 📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie.

📢 Prasówka 21.01.2024 z całego tygodnia w Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 14.01 a 20.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulga na kompostownik 2024 – jak z niej skorzystać? Sprawdź, do kiedy składać wnioski. W grę wchodzą niemałe pieniądze”?

📢 Piękne maturzystki ze Śląska - Miss Studniówki 2024! Zobacz, jak olśniewająco prezentowały się na swoim balu. Zobacz zdjęcia Śląsk - Miss Studniówki 2024! To jedyna taka noc i jedyny taki bal, wieczorowe suknie, piękne makijaże i wyjątkowe fryzury... Studniówki 2024 w woj. śląskim zaczynają się rozkręcać - za nami pierwszych kilka bali. Sezon wystartował... Postanowiliśmy pokazać piękne mieszkanki naszego województwa, które bawiły się na studniówkach w regionie - mamy dla was zdjęcia z pierwszych bali maturalnych.

📢 Przegląd tygodnia z 14.01.2024 w Porębie. Najważniejsze wydarzenia od 7.01 do 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śląskie skrzyżowania pod kontrolą! Kamery rejestrujące jazdę na czerwonym świetle. Poznaj miejsca, gdzie są zainstalowane - lista 2024”? 📢 Zaparowane okna zimą to już żaden problem. Wypróbuj tę mieszankę i spryskaj nią okna. Efekty mówią same za siebie Wraz z nadejściem zimy, kiedy chłodne temperatury zaczynają dominować, wiele osób staje przed powszechnym problemem – zaparowanymi oknami. Kondensacja pary wodnej na szybach może nie tylko ograniczać widoczność, ale także prowadzić do niepożądanych efektów, takich jak pleśń czy wilgoć. Jak więc radzić sobie z zaparowanymi oknami zimą? Oto kilka praktycznych rozwiązań, które pomogą ochronić okna przed parą, nawet gdy za oknem panuje mroźna aura.

📢 Maturzyści w Śląskiem SZALEJĄ na studniówkach 2024! "Bo prawdziwa zabawa, jest po polonezie" Oto 30 NAJLEPSZYCH zdjęć Bale maturalne 2024. Za nami pierwszy studniówkowy weekend w tym roku! W woj. śląskim odbyło się już kilka bali maturalnych. W piątek i sobotę 7-8 stycznia odwiedziliśmy studniówki uczniów z m.in. Dąbrowy Górniczej, Katowic, Bielska-Białej, Chorzowa, Raciborza i Rybnika. Jak mawiają maturzyści: "bo prawdziwa zabawa na studniówce... jest po polonezie"! Mamy dla was 30 zdjęć, z tych nieoficjalnych części bali maturalnych.

📢 TAKIE fury na licytacjach komorniczych w styczniu! Jaguar, Bentley, GMC, Kia Stinger... Ceny od 450 zł! Oto 15. najciekawszych ofert MOTORYZACJA. Na styczniowych licytacjach komorniczych pojawiło się wyjątkowo sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Bentley Continental, Jaguar XJ, Kia Stinger, Volvo XC60... Są też te bardziej dostępne jak Dacia Duster czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 15. najciekawszych ofert ze stycznia 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 450 zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!

📢 Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść”? 📢 Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść PILNE! W środę 3 stycznia 2024 r. Sanepid opublikował komunikat ws. produkty z Kauflandu. W słodkich przekąskach wykryto bakterię Salmonelli! Absolutnie nie wolno tego jeść. 📢 Trwa noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! Wiele produktów przeceniono o połowę! Wśród nich są ubranie, narzędzia, sprzęt AGD... ZAKUPY. Noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! W popularnym dyskoncie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Sprawdź te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości.

