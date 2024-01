Prasówka tygodniowa z 7.01.2024 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.12 a 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść”?

Przegląd tygodnia: Poręba, 7.01.2024. 31.12 - 6.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bakteria Salmonelli w produkcie z Kauflandu! Czy kupiliście to? Absolutnie nie wolno tego jeść PILNE! W środę 3 stycznia 2024 r. Sanepid opublikował komunikat ws. produkty z Kauflandu. W słodkich przekąskach wykryto bakterię Salmonelli! Absolutnie nie wolno tego jeść. 📢 Trwa noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! Wiele produktów przeceniono o połowę! Wśród nich są ubranie, narzędzia, sprzęt AGD... ZAKUPY. Noworoczna wyprzedaż 2024 w Lidlu! W popularnym dyskoncie ruszyło właśnie "zimowe czyszczenie magazynu". Sprawdź te okazje! Sklep bardzo obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 1 do 7 stycznia 2024 lub do wyczerpania zapasów. Dotyczy produktów z działów: ogród i warsztat, dom i kuchnia, zdrowie i relaks, moda i dla dziecka. Sprawdź co kupisz za połowę wartości.

📢 Komornik w woj. śląskim sprzedaje domy! Sprawdź te oferty - ceny już od 95 tys. złotych! Są z miast, wsi, gór... STYCZEŃ 2024 NIERUCHOMOŚCI. Kup dom z działka w atrakcyjnej cenie! Nowy rok przyniósł spora liczbę licytacji komorniczych domów w woj. śląskim - tych jest dość sporo w styczniu 2024! Zebraliśmy dla was 20 ofert. Są tu budynki tańsze do remontu, jak i te już wykończone, do zamieszkania. Ceny rozpoczynają się od ok. 95 tys. złotych. Tak więc, jeżeli szukasz domu po okazyjnej cenie - dobrze trafiłeś! Wystawione na licytacji budynki, są zawsze poniżej ceny rynkowej.

Tygodniowa prasówka 7.01.2024: 31.12-6.01.2024 Poręba: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

📢 Sklepy muszą to teraz wycofać - dotyczy dyskontów i marketów! Oto NOWA lista groźnych produktów spożywczych. Wyrzuć je z kuchni! KOMUNIKAT. W piątek, 29 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowe komunikaty, ws. produktów wycofanych ze sklepów - tym razem są to chipy i suplement diety! Co jeszcze zostało wycofane ze sklepów w ostatnich dniach? Oto LISTA potencjalnie niebezpiecznych produktów, o których informuje SANEPID. Jeszcze do niedawna były one do kupienia w popularnych dyskontach czy marketach. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią! 📢 Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Porębie? Bądź na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne. Sprawdź je!”?

📢 Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami”? 📢 Sylwestrowy sztorm stulecia na Bałtyku. Zginęli ludzie, ogromna skala zniszczeń Zniszczone promenady, kompleksy wypoczynkowe, śmierć ludzi. W czasie nocy sylwestrowej 1913/1914 doszło do prawdziwego kataklizmu. Ten sztorm nazwano później sztormem stulecia. Do największych zniszczeń doszło w Dziwnowie i Kołobrzegu. Ucierpiało także wybrzeże gdańskie.

