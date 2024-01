Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Porębie? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne. Sprawdź je!”?

Przegląd grudnia 2023 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Wyślij rodzinie i znajomym w SYLWESTRA! Życzenia rymowane, śmieszne, poważne. Sprawdź je! Wspaniałe życzenia noworoczne 2024. Od SYLWESTRA dzielą nasz już tylko dni! Już za kilka dni SYLWESTER! Tego dnia przyjęło się wysyłać tuż po północy - lub czasami troszkę przed - okazjonalne życzenia noworoczne. Jeżeli brakuje Ci lekkiego pióra, to mamy dla Ciebie garść pięknych życzeń noworocznych - są pisane wierszem, śmieszne, poważne, krótkie... - każdy znajdzie coś dla siebie. 📢 Poświąteczna wyprzedaż w Lidlu! Co można kupić w okazyjnej cenie? Promocje sięgają nawet do -60% WYPRZEDAŻE 2023. Lidl kusi swoich klientów poświątecznymi wyprzedażami. Sprawdź te okazje! Sklep znacznie obniżyły ceny kilkudziesięciu artykułów - promocja trwa od 27 do 30 grudnia 2023 lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź co zostało przecenione!

📢 Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025 Gdzie znajdują się żłobki w Porębie? Masz zamiar zapisać tam swojego malucha, bo chcesz wrócić do pracy? Nie wiesz, który z nich jest najlepszy? Sprawdź, jak wygląda rekrutacja i jakie kroki trzeba wykonać. Przejrzyj wizytówki w katalogu firm i wybierz placówkę dla Twojego dziecka.

Prasówka styczeń Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Noworoczne życzenia na 2024 rok! Gotowe kartki do wysłania. Śmieszne wierszyki, klasyczne życzenia noworoczne. Pobierz i wyślij Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie!

📢 Najlepsze KARTKI noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz za darmo i wyślij bliskim życzenia Najlepsze kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami! 📢 Prasówka z całego tygodnia 31.12.2023 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA i Nowy Rok. Pobierz KARTKI za darmo i wyślij bliskim wraz z życzeniami”?

📢 Nietuzinkowe kreacje sylwestrowe gwiazd sprzed lat. Rodowicz, Doda i wiele innych, które szokują nawet dziś Bieliźniane sukienki, lateks, łączenie moro z kolorowymi dodatkami, ale też bardziej subtelne trendy, które teraz wracają do mody – sylwestrowe kreacje gwiazd sprzed lat przypominają dawne czasy, a wiele z nich wciąż szokuje. Publikujemy fotografie sięgające nawet początku lat 2000., i przypominamy, jak się niegdyś bawiono i w jakich strojach spędzano tę wyjątkową noc. Na zdjęciach można odnaleźć między innymi Kayah, Marylę Rodowicz, Dodę, Natalię Kukulską, Natalię Oreiro i wielu, wielu innych.

📢 Miss Earth 2023 - oto 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH kobiet na świecie! Zobacz ZDJĘCIA. Wśród nich Brazylijka, Rosjanka, Filipinka... Za nami finał konkursu piękności Miss Earth 2023. O tytuł najpiękniejszej na świecie walczyły panie z kilkudziesięciu państw. Polskę reprezentowała Ewa Jakubiec z Opola. W konkursie zwyciężyła 18-letnia Drita Ziri z Albanii. Zobaczcie zdjęcia 12 NAJPIĘKNIEJSZYCH pań, które zakwalifikowały się do ścisłego finału.

📢 Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Odważne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Czy morsowanie jest zdrowie? Odpowiadamy! Te piękne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Oto Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim. 📢 4 europejskie miasta, których lepiej unikać w 2024 roku. Turyści mogą być rozczarowani Na Starym Kontynencie mieści się mnóstwo ciekawych lokalizacji i atrakcji – okazuje się, że podróż do 4 z nich lepiej przeplanować z 2024 roku na inny termin. To spory cios dla wielu turystów, bowiem na liście znalazły się uwielbiane przez większość miasta. Dlaczego nie warto odwiedzać tych kierunków w nadchodzącym roku?

📢 Składka zdrowotna w 2024 roku. Będzie drożej. Zobacz, ile zapłacisz Składka zdrowotna w 2024 r. będzie wyższa. Dotyczy to wszystkich, niezależnie od formy opodatkowania. Nawet osoby rozliczające się na zasadach ogólnych nie będą mogły odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej ZUS od podatku. Ile zapłaci podatnik? 📢 2 stycznia dniem wolnym od pracy... choć nie dla każdego. W urzędach swoich spraw nie załatwisz. Kto będzie miał wolne? Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 2 stycznia 2024 r. został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla członków korpusu służby cywilnej. Oznacza to, że większość urzędów, przede wszystkim skarbowe, w tym dniu będzie nieczynna.

📢 Co o twoim zdrowiu mówi kształt kupy? Zobacz, kiedy stolec może być powodem do zmartwień „Kupa, jaka jest, każdy widzi”, parafrazując klasyka. Ale czy na pewno? Rzadko się o tym rozmawia, nie zawsze też wszyscy zaglądają do toalety, żeby skontrolować swój stolec. Warto się przełamać, bo kształt kupy może wiele powiedzieć o stanie zdrowia. Dowiedz się, jakie są rodzaje stolca wg Bristol Stool Chart i na co zwracać uwagę.

📢 Tyle śniegu jest w Beskidach - cudowne zdjęcia! Warunki na szlakach są trudne, GOPR ostrzega Ochłodziło się nieco w Beskidach. W wyższych partiach gór w środę rano temperatura wynosiła nieco poniżej 0 stopni. Jak podali ratownicy Grupy Beskidzkiej GOPR warunki na szlakach są trudne. W części są one nieprzetarte. 📢 Krzysztof Respondek nie żyje. To wstrząsnęło Śląskiem! Zmarł w wieku 54 lat. O śmierci przyjaciela poinformował Krzysztof Hanke 22 grudnia 2023 roku zmarł Krzysztof Respondek, śląski aktor i artysta kabaretowy. O śmierci przyjaciela poinformował za pośrednictwem Facebooka Krzysztof Hanke. 📢 Kupiłeś TO przed Świętami? UWAGA, Biedronka, Lidl, Carrefour informują: te rzeczy są niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź listę wycofanych Kupiłeś te rzeczy przed Świętami? Sklepy wycofały te produkt z półek. Tuż przed świętami, w czwartek 21 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego już produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żmiód! Mamy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów, które SANEPID wycofał ze sklepów przed świętami. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Biedronce, Lidlu czy Carrefourze. Spożycie tych produktów w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

📢 Wyjątkowe KARTKI Świąteczne z życzeniami na 26 grudnia! Pobierz teraz i podziel się radością z najbliższymi. Niech święta trwają dłużej KARTKI do wysłania w drugi dzień Świąt - już z życzeniami! Są już gotowe do wysłania. Publikujemy kilkadziesiąt e-kartek z życzeniami. Każdy znajdzie coś dla siebie... 📢 UWAGA! Co jest ZAKAZANE w wigilijny wieczór? Poznaj najważniejsze przesądy i uniknij wpadki! Piąty zakaz może zaskoczyć. Święta 2023. Coraz więcej osób odchodzi od wiary w moc przesądów. Jednak w taki dzień, jak Wigilia chyba nie warto ryzykować? Wszak przesądy wigilijne są z nami od dawna i w wielu domach przywiązuje się do nich bardzo dużą wagę. Co należy, a czego niewolno robić w ten dzień, by cały najbliższy rok być szczęśliwym, zdrowym i żeby nic nam nie brakowało?

📢 Świąteczne E-KARTKI, które rozweselą każdego! Pobierz najpiękniejsze wzory ZA DARMO i podziel się świątecznym nastrój z bliskimi Spory wybór E-KARTEK na Święta Bożego Narodzenia! To jest ten czas, kiedy wszyscy wertują internet i szukają najpiękniejszych kartek. Ściągają je potem na telefon i wysyłają najbliższym. Mamy dla was sporą garść oryginalnych kartek na Boże Narodzenie. Zobacz je w galerii, natomiast poniżej w artykule zobaczysz najciekawsze życzenia. 📢 Religijne i śmieszne KARTKI na święta Bożego Narodzenia! Nie masz pomysłu, co wysłać? Mamy spory wybór! Są zabawne, poważne, religijne... Najpiękniejsze KARTKI na święta. To już najwyższy czas na ich wysłanie. Święta już dziś! W tym materiale znajdziesz ich spory wybór! W artykule prezentujemy kilkadziesiąt życzeń na ŚWIĘTA i ponad setkę kartek. Sprawdź!

