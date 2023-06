Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Porębie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

1 lipca 2023 roku w Polsce zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia to zapowiedź zmian, które dotyczą wszystkich mieszkańców Polski. O jakie zmiany chodzi?

17 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny w parku przy remizie OSP Dziećkowice. Gwiazdą imprezy w Mysłowicach będzie Ireneusz Krosny.

Czarny bez to krzew, który bije w Polsce rekordy popularności. Na potęgę przygotowujemy z jego kwiatów i owoców rozmaite przetwory. Powstają z nich syropy, nalewki i soki. Kwiaty suszymy do naparów lub zużywamy na bieżąco np. do deserów. Zobacz, jakie właściwości ma czarny bez i jak można wykorzystać jego kwiaty.