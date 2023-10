Przegląd prasy z tygodnia 15.10.2023. Co działo się w Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Kremowa zupa krem z pora to pyszne danie, które zyskuje gładką konsystencję dzięki użyciu ziemniaka. Miłośnicy kuchni francuskiej dobrze znają zupę porową, która jest kuzynką aromatycznej zupy cebulowej. Zobacz przepis na rozgrzewającą zupę krem z pora.

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Sejmu Elżbieta R. została zatrzymana przez policję i usłyszała zarzut pomówienia funkcjonariusza.

W świetle obowiązujących przepisów gaśnica obligatoryjnie musi znaleźć się na wyposażeniu auta. Jej prawidłowy wybór jest poważnym krokiem do reagowania na wypadek pożaru. Warto zrozumieć różnice między dostępnymi rodzajami gaśnic oraz wziąć pod uwagę kilka istotnych czynników.

ŚLĄSKIE. W tym tygodniu - od 9 do 13 października - sporą część mieszkańców woj. śląskiego czeka niemiłą niespodzianka! W wielu miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają od kilku do nawet dziewięciu godzin! Kto powinien przygotować się na taką ewentualność? W galerii publikujemy szczegółowe wykaz - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Koneserzy wędrówek po krajowych górach z pewnością zgodzą się ze stwierdzeniem, że Beskidy to jeden z najbardziej magicznych zakątków Polski. Za sprawą przepięknych szlaków i związanych z nimi historii nietrudno zakochać się w tamtejszych szczytach – wyjątkami nie są Groń i Leskowiec, o których możecie przeczytać w poniższym artykule.

Rok akademicki trwa. Studenci pierwszego roku mają za sobą już pierwsze zajęcia i wykłady. Otrzymali informacje o tym, co należy zrobić, by zaliczyć przedmiot. Przedmioty na studiach mogą kończyć się zaliczeniem na ocenę, zaliczeniem bez oceny lub egzaminem, a w trakcie trwania roku akademickiego mogą pojawiać się kolokwia. Czym jest kolokwium i jak się do niego przygotować? Sprawdź informacje, które pomogą ci zdać sesję egzaminacyjną.

