Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się w Porębie. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w październiku czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Volkswagen Touareg FL. Plotki o końcu diesla są przesadzone!”?

Przegląd października 2023 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Volkswagen Touareg FL. Plotki o końcu diesla są przesadzone! Największy SUV od Volkswagena doczekał się face liftingu. I o ile zewnętrze zmiany, choć technologicznie są imponujące, to jednak nie zmieniły diametralne wyglądu tego bardzo udanego auta. Za to Touareg FL 2023 zadaje kłam twierdzeniu, że dni diesla są już policzone. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 29.10.2023: Poręba, 22.10-28.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie w woj. śląskim kradną NAJCZĘŚCIEJ? Oto RANKING miast, oparty o najnowsze dane z policji. Gdzie jest najgorzej?”?

📢 Gdzie w woj. śląskim kradną NAJCZĘŚCIEJ? Oto RANKING miast, oparty o najnowsze dane z policji. Gdzie jest najgorzej? Policyjna statystyka. Poznaj LISTĘ 20 miast w woj. śląskim, gdzie w pierwszym półroczu 2023 r. stwierdzono NAJWIĘKSZĄ liczbę przestępstw przeciwko mieniu! Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane policyjne, za okres styczeń - czerwiec. W woj. śląskim w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku, policja zarejestrowała aż 33 547 takich przestępstw. Gdzie było ich najwięcej? Sprawdź, czy twoje miasto lub powiat, jest w niechlubnym rankingu.

Prasówka listopad Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ceny chryzantem w doniczce 2023. Hurtowo u producenta płacimy mniej. Ile za wielkokwiatowe lub drobne chryzantemy? Trwa szczyt sezonu dla producentów chryzantem, którzy ceny hurtowe mają zdecydowanie niższe od tych sprzedawanych przed cmentarzami. Od kilku lat podbijają nasze ogródki, tarasy i balkony w jesiennych dekoracjach. Kwiat przestał kojarzyć się już tylko z cmentarzem, choć nadal chętnie kupujemy grubo i drobnokwiatowe chryzantemy na 1 listopada. Doniczkowe i cięte, wysokie i karłowe w szeregu kolorów do wyboru. Poznaj ceny chryzantem za doniczkę lub sztukę.

📢 Legendia zaprasza na strrraaaasznie fajny weekend Halloween 28 i 29 października Legendia, bajkowa kraina na co dzień pełna magii i kolorów, stanie się mrocznym siedliskiem czarownic, duchów i upiorów. Poza zabawą na atrakcjach na gości chorzowskiego parku rozrywki czekają m.in. mroczne animacje, potworny bal dla dzieci w Jamie Bazyliszka, strefa grozy 16+ dla najbardziej odważnych oraz wyjątkowe fire show. 📢 Stroiki z róż na cmentarz. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek i bukietów z królową kwiatów Stroiki i wiązanki z róż to doskonały pomysł na piękną i elegancką dekorację grobu na Wszystkich Świętych. Możesz wybrać kompozycję ze świeżych kwiatów lub zdecydować się na sztuczne kwiaty, które również bardzo ładnie prezentują się na pomniku. Jeśli szukasz inspiracji na dekorację pomnika, koniecznie zobacz zdjęcia najpiękniejszych wiązanek z róż.

📢 Jego szuka dziś cała Polska! Gdzie jest Grzegorz Borys? Trwa piąty dzień obławy Od piątku, od momentu zgłoszenia, trwa akcja poszukiwawcza za podejrzewanym o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem mężczyzną 44-letnim Grzegorzem Borysem. Już na tę chwilę nad zatrzymaniem tego mężczyzny pracuje blisko 1000 funkcjonariuszy. To nie tylko policjanci, ale również żołnierze, strażnicy leśni, strażacy oraz te grupy poszukiwawcze, na które zawsze możemy liczyć, gdy trwają poszukiwania. Policjanci są zdeterminowani, stąd też tak duże siły i środki. W domu poszukiwanego znaleziono krótki list... 📢 Skup kasztanów. Zbierz, oddaj i zarób. Sezon powoli dobiega końca, tyle można dostać za 1 kg Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?

📢 Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sławomir Mentzen: Przegrali Polacy, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz już wycofują się z obietnic”? 📢 Dni Otwarte ASP w Katowicach. Audiowizualny performance na ekran, dwa projektory oraz dźwięk już jutro! Fundacja Soundscape i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zapraszają miłośników sztuki i nowoczesnych, muzycznych eksperymentów na fascynujące wydarzenie w ramach Dni Otwartych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jakub Stelmach, znany artysta i twórca, przedstawi swoje najnowsze dzieło, czyli "TRANSCRIPT", które łączy dźwięk i obraz, pozostawiając widzów w rozmyślaniach nad relacją między naturą a matematyką. Ten niezwykły pokaz odbędzie się 19 października o godz. 19:00 w najnowocześniejszym w Europie Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab, które mieści się w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Wydarzenie jest bezpłatne, a zapisy prowadzone są przez formularz dostępny na stronie Facebook fundacji Soundscape.

📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach. 📢 Wybory 2023 - WYNIKI. Jest już sondaż late poll! Czy są duże zmiany? Sprawdź! Sondaż Ipsos late poll wskazuje PiS jako zwycięzcę wyborów do Sejmu z wynikiem 36,6 proc. Inne komitety otrzymały: KO - 31 proc.; Trzecia Droga - 13,5 proc.; Lewica - 8,6 proc.; Konfederacja - 6,4 proc.; Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Rośnie przewaga PiS nad KO - to dane po podliczeniu 14,81 proc. głosów z obwodowych komisji wyborczych W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiają się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Sprawdź, jak zmieniają się wyniki. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców. 📢 Wybory 2023: Zobacz WYNIKI sondażowe dla woj. śląskiego! Oto przybliżone wyniki wyborów do Sejmu! Wybory 2023: Oto WYNIKI sondażowel! Kto wygrał w woj. śląskim? W Polsce PiS zdobywa 36,8%, natomiast KO - 31,6%. Prezentujemy dane z sondażu Ipsos dla TVP, Polsat, TVN.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane. 📢 Podział mandatów w Sejmie po zliczeniu niemal wszystkich głosów Jak będzie wyglądał podział mandatów w Sejmie po wyborach parlamentarnych? Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wyniki z 99,89 proc. komisji obwodowych. Według tych danych PiS uzyskał 192 mandaty, a Koalicja Obywatelska 155 mandatów.

📢 Wybory 2023: Frekwencja w Śląskiem o godz. 17. O wiele więcej głosujących niż w 2019! Ile osób zagłosowało w poszczególnych powiatach? Wybory 2023: Frekwencja. Znamy już najnowsze informacje dotyczące frekwencji na wyborach parlamentarnych 2023. Do godziny 17 w całej Polsce zagłosowało 57,54 proc. osób uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim udział w wyborach wzięło 57,49 proc. uprawnionych wyborców. To o 11,27 punktów proc. więcej niż podczas poprzednich wyborów! Zobacz, ile osób do tej pory zagłosowało w Twoim mieście lub powiecie!

📢 Prezydent zadowolony z wysokiej frekwencji: To silna legitymacja dla władz RP – Jak do tej pory informacje o frekwencji są bardzo optymistyczne, bardzo się z tego cieszę – powiedział w niedzielę w Krakowie Andrzej Duda. Prezydent zwrócił uwagę, że wysoka frekwencja daje władzom RP silną legitymację do tego, by wykonywać swój mandat.

