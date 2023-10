Październik 2023 w Porębie: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? ”?

Przegląd września 2023 w Porębie: top 3 artykuły z miesiąca

📢 Historia dożynkowego wieńca. Skąd wziął się taki zwyczaj? Jak powstaje dożynkowy wieniec? W większości powiatów mamy już za sobą dożynki. Czas dożynek w symboliczny sposób kończy czas żniw, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. Święto to jest podziękowaniem za udane zbiory, a także intencją o urodzaj w przyszłych latach. Skąd się wziął zwyczaj tworzenia wieńców dożynkowych? Dożynkowy wieniec to symbol udanych plonów. Jak powstaje dożynkowy wieniec? 📢 Delikatne paznokcie na jesień 2023, które spodobają się minimalistkom. Manicure subtelny, a jednocześnie efektowny. Poznaj teddy nails Delikatne paznokcie to jeden z najmodniejszych trendów, jaki się utrzymuje od dłuższego czasu. Styliści dostosowują je pod daną porę roku i tak właśnie powstały teddy nails. Pazurki, które są eleganckie, subtelne i kolorem nawiązują do jesieni.

📢 Nowy zestaw kart Pokemon kosztuje więcej niż konsola. Czy warto go kupić? Zobacz zawartość Pokemon Trading Card Game Classic Karty Pokemon mają wielu fanów na całym świecie. Wydawane są od ponad 20 lat, przez co z biegiem czasu znacznie ewoluowały. Producent przygotował więc specjalny zestaw kolekcjonerski, który pozwoli weteranom wrócić do starych, dobrych czasów i przypomnieć sobie początki Pokemonowej karcianki. Cena pakietu powala jednak na łopatki. Zobacz, czy warto.

Prasówka październik Poręba: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W woj. śląskim będą wyłączenia prądu! Na LIŚCIE wiele miast i powiatów - m.in. Katowice, Częstochowa, Gliwice, Bytom, Tychy, Bielsko... KOMUNIKAT. W najbliższych dniach setki mieszkańców woj. śląskiego zostanie pozbawionych prądu. Zobacz, w których miejscach nie będzie energii elektrycznej w dniach 18-22 września 2023. Komunikat dotyczy wielu miast i powiatów woj. śląskim! Kliknij w galerię, aby sprawdzić dokładne godziny i lokalizacje planowanych wyłączeń prądu.

📢 Rezydencje jak z Hollywood... w woj. śląskim! To są NAJDROŻSZE do kupienia domy w regionie! Ogerty z Katowic, Rybnika, Gliwic, Bielska... Nieruchomości. Część z nich jest zlokalizowana głęboko w Beskidach, a jeszcze inne w centrach miast. Jak mieszkają najbogatsi ludzie w woj. śląskim? Piękne rezydencje, luksusowy styl, wielkie ogrody, sauna i basen... - to standard, jednak czasami mamy do czynienia z tradycyjnymi wnętrzami. Co ciekawe na posiadłości za grube miliony nie brakuje kupców. Jak wygląda obecnie rynek nieruchomości luksusowych w woj. śląskim? Sprawdź oferty w naszej galerii!

📢 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Są do wylicytowania - ceny od ok. 60 tys. złotych! Są w blokach, kamienicach... Oferty WRZESIEŃ 2023 Tanie mieszkania w woj. śląskim! Trwają właśnie licytacje komornicze mieszkań w woj. śląskim - we wrześniu i październiku 2023 r. jest ich wyjątkowo dużo! Znajdują się w blokach z wielkiej płyty, starych kamienicach czy przedwojennych willach. Część z mieszkań jest strasznie zapuszczona, inne są w znakomitym stanie. Ceny rozpoczynają się od ok. 60 tys. złotych. Znajdziecie tu oferty z m.in. Bielska-Białej, Będzina, Chorzowa, Częstochowy, Jastrzębia-Zdroju, Katowic, Rybnika, Sosnowca, Wodzisławia Śląskiego, Zabrza, Zawiercia i wielu innych jeszcze miast! Kiedy, gdzie i za ile można wylicytować mieszkanie w regionie? Szczegóły ofert znajdziesz w naszej galerii.

📢 Pomysłowy dżem z zielonych pomidorów do słoików. Odkryj wyjątkowy przepis na przetwory do spiżarni. Ten przysmak podkreśli smak mięsa Dżem z zielonych pomidorów to zaskakujący dodatek do deserów i do kanapek z wędliną. Mają korzenny aromat i smak przypominający figi. To także okazja do twórczego gotowania oraz sposób na zaskoczenie domowników nowatorskim przysmakiem. Zobacz prosty przepis na dżem z zielonych pomidorów.

📢 Adam Bielan, Partia Republikańska - najważniejsze informacje W przeciwieństwie do wielu krajów nie eksploatowaliśmy Afryki, nie budowaliśmy tam kolonii i nie zapraszaliśmy tych ludzi do Europy, to nie jest nasz problem. (Adam Bielan: Wypowiedź o uchodźcach dla TVP Info z dnia 1 lipca 2017 r.) 📢 Jak głosować w wyborach 2023: co zabrać do lokalu wyborczego, jak przygotować się do głosowania i oddać ważny głos Wybory pozwalają na podejmowanie przez obywateli decyzji o kształcie sceny politycznej. Wielu głosujących nie jest jednak świadomych, jak wygląda głosowanie, jak się do niego się przygotować i na co zwracać uwagę, żeby głos był ważny. Z tego względu warto zapoznać się z poniższym poradnikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości na temat działalności lokali wyborczych, tego, kto może widnieć w spisie wyborczym i jak się do niego wpisać oraz co zabrać ze sobą do lokalu, a także w jaki sposób można oddać głos.

📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

📢 Oto jak wyglądały jurajskie ZAMKI w czasach PRL-u. Rzadko odwiedzane, niszczejące... - zdjęcia, z wycieczek w latach 70 - 80

📢 Oto jak wyglądały jurajskie ZAMKI w czasach PRL-u. Rzadko odwiedzane, niszczejące... - zdjęcia, z wycieczek w latach 70 - 80 WSPOMNIENIA. Jak wyglądały jurajskie zamki w czasach PRL-u? Stanowcza większość warowni stała całkowicie opuszczona, niszczejąca... mało kto tam zaglądał! Mamy dla was UNIKALNE zdjęcia z wycieczek po Jurze w latach 70-80. Rozpoznacie te warownie? 📢 Tak mieszka Ewa Wachowicz. Drewniany dom z widokiem na Babią Górę. Tutaj powstają zdjęcia do programu „Ewa gotuje” Ewa Wachowicz to uwielbiana przez widzów gospodyni programu kulinarnego „Ewa gotuje”, w którym prezentuje swoje autorskie pomysły na słodkie i wytrawne pyszności. Widzowie kochają ją za pozytywną energię i uśmiech, który jest nieodłącznym atrybutem prezenterki. Prywatnie Ewa Wachowicz jest świeżo poślubioną żoną Sławomira Kowalewskiego, prezentera radiowego i telewizyjnego. Zobacz, jak prezentuje się dom prezenterki, położony u stóp Babiej Góry.

Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Porębie. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023.

📢 Wrzesień w Porębie: Przegląd prasy z sierpnia 2023 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Poręby najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śnisz o domku z ogrodem gdzieś na wsi w woj. śląskim? Oto 10 najtańszych ofert! Obok las, cudowne widoki, czyste powietrze...”?

