Przegląd prasy z tygodnia 3.12.2023. Co działo się w Porębie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W czasach rosnących kosztów życia, Polacy coraz częściej dostrzegają zalety prania w niskiej temperaturze, jednak wciąż w co drugim gospodarstwie domowym średnia temperatura prania wynosi 40°C – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Procter & Gamble [1]. Innowacyjne produkty do prania i zmywania naczyń takich marek jak Ariel, Vizir i Fairy skutecznie działają w niskich temperaturach i krótszych cyklach. Dla konsumentów oznacza to oszczędność wody i energii, a co za tym idzie, niższe rachunki.

Za nami pierwsza edycja rankingu Złota Setka Przedsiębiorstw Województwa Śląskiego 2022. Podczas uroczystej gali w Muzeum Sląskim w Katowicach pokazaliśmy firmy, które nie tylko osiągają świetne wyniki finansowe, ale i dbają o załogę, a także działają na rzecz lokalnej społeczności. Wyróżnieni wielokrotnie powtarzali: chcielibyśmy, żeby doceniono nas również za rok.