Tygodniowy przegląd prasy 26.11.2023: Poręba, 19.11-25.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Poręby

📢 Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce? 📢 Nowa funkcja Messengera, którą najchętniej... wyłączysz. Czym są kanały nadawcze? Sprawdź Korzystacie z Messengera i chcecie docierać do określonej grupy swoimi wiadomościami? Może zaczęliście otrzymywać w ostatnim czasie irytujące powiadomienia i nie wiecie, jak się ich pozbyć? Oto nowa funkcja – kanały nadawcze, która właśnie wkroczyła do popularnego komunikatora. Co warto wiedzieć?

📢 Śląskie - do życia i do inwestowania Branża deweloperska i budownictwa mieszkaniowego jest w okresie sporych zmian – ale w przeciwieństwie do poprzednich lat, pozwala na spojrzenie w przyszłość z ostrożnym optymizmem. Jak wygląda rynek pierwotny mieszkań na Śląsku? Co Katowice i całe województwo mają do zaoferowania aktualnym i potencjalnym mieszkańcom? Czy warto kupić tutaj mieszkanie- a jeśli tak, to kiedy?

📢 EnergaCAMERIMAGE 2023 był wielkim świętem kina! Kogo nagrodzono na festiwalu? Za nami 31. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. Impreza przyciągnęła do Torunia hollywoodzkie gwiazdy, a my przyglądamy się temu, co można było oglądać na ekranach kin. Serwis Telemagazyn.pl był jednym z patronów medialnych wydarzenia.

