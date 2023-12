Grudzień w Porębie: Przegląd prasy z listopada 2023 w Porębie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 19.11 a 25.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Hodowla indyków ma problemy. Podczas Święta Dziękczynienia w USA są tradycją, Amerykanie zjedzą nawet 46 mln sztuk jednego dnia”?

Wystartowała kampania „Dobro za dobro”, która podkreśla, że zarówno Polacy, jak i Ukraińcy, którzy uciekli do Polski, zyskali po 24 lutego 2022 roku. Sąsiedzi zza wschodniej granicy znaleźli w kraju nad Wisłą bezpieczny dom, a Polska dzięki ich obecności odniosła duże korzyści. Kampania obejmuje zasięgiem 7 miast wojewódzkich: Białystok, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Wrocław oraz Katowice.

W Ameryce ten rodzinny posiłek jest jak wigilijna kolacja w Polsce. Z rozmachem, z bliskimi, ale menu inne. W USA Święto Dziękczynienia oznacza, że na stole pojawi się indyk. To obowiązkowe danie w zdecydowanej większości amerykańskich domów. Z indykiem jest pewien problem, ponieważ milionowe straty w hodowli przynosi grypa ptaków, która wkrótce może przełożyć się na kolejne podwyżki cen. Chów wymaga uważności. Ile indyków hoduje się w Polsce?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Poręby. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Korzystacie z Messengera i chcecie docierać do określonej grupy swoimi wiadomościami? Może zaczęliście otrzymywać w ostatnim czasie irytujące powiadomienia i nie wiecie, jak się ich pozbyć? Oto nowa funkcja – kanały nadawcze, która właśnie wkroczyła do popularnego komunikatora. Co warto wiedzieć?

Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) to małe centrum nauki, w którym osoby w każdym wieku mogą samodzielnie eksperymentować, poznawać zjawiska rządzące światem i rozwiązywać zadania konstruktorskie. SOWA w Zawierciu powstała dzięki współpracy Centrum Nauki Kopernik z Miejskim Ośrodkiem Kultury im. Adama Mickiewicza. Inicjatywę finansuje Minister Edukacji i Nauki.