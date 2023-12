Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Pokemon GO to jedna z najbardziej lubianych gier mobilnych, nie tylko wśród fanów kieszonkowych potworków. Co jakiś czas dodawane są do gry kolejne stworzenia, które trzeba łapać, by powiększyć swoją kolekcję. Producent aplikacji - firma Niantic - zdradziła, jakie nowe postacie pojawią się w grze już niedługo. Zobacz Pokemona, który zostanie dodany do gry wraz ze swoją ewolucją podczas przedświątecznego wydarzenia.