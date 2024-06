Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Porębie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim! Komu zabrakło niewiele do otrzymania mandatu? Prezentujemy piętnastu kandydatów, którzy zdobyli sporo głosów w woj. śląskim... jednak na mandat europosła zabrakło. Ich plakaty wisiały niejednokrotnie w całym województwie, jednak się nie udało.

Dziś święto komorników! Choć nie wszyscy darzą ich sympatią, to są wdzięcznym tematem do żartów, o czym przekonują nas internauci. Zobaczcie, jakie memy stworzyli o ich profesji.

WYNIKI: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024! Która z partii zwyciężyła? Koalicja Obywatelska zdobyła 21 mandatów i jest na podium! Kto startujący z woj. śląskiego zdobył mandat? Sprawdź...

Marzena Kipiel-Sztuka trzykrotnie brała ślub, z sentymentem wspominała również szkolną miłość. Każdy z jej partnerów zmarł przed 50., a ona sama nazywana była nawet „czarną wdową”. Z kim była związana serialowa Halinka? Choć dawała uśmiech innym, sama nie miała ku niemu zbyt wielu powodów. Życie jej nie rozpieszczało.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.