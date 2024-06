Czerwiec 2024 w Porębie: Przegląd najważniejszych wydarzeń maja 2024

To już kolejny dzień, kiedy IMGWA ostrzega przed możliwymi burzami. Wczoraj alert IMGW był I stopnia, dziś ten stopnień został podniesiony na II (w trójstopniowej skali). Mieszkańcy WSZYSTKICH powiatów w woj. śląskim muszą dziś - w środę 29 maja 2024 r. - bardzo uważać! IMGW prognozuje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk pogodowych! Do mieszkańców wysłane zostały alerty RCB. Sprawdź szczegóły ostrzeżenia...

KOMUNIKAT. W dniach od 27 do 29 maja 2024 r. mieszkańców wybranych miast i wsi w Śląskiem czeka przykra niespodzianka - tuż przed Bożym Ciałem! Przeprowadzone zostaną czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą.... do 11 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Hulajnoga elektryczna to coraz popularniejszy środek transportu. Wraz z pojawieniem się tych urządzeń na drogach, zaktualizowane zostały przepisy ruchu drogowego. Nie każdy jednak wie o podstawowych kwestiach jak np. gdzie możemy taką hulajnogą jeździć.

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.

MOTORYZACJA. Komornicy sprzedają auta w regionie! Na majowych licytacjach pojawiło się sporo interesujących samochodów. Do kupienia po okazyjnej cenie są m.in. Chrysler Town & Country, BMW serii 5, Nissan GT-R, Dacia Duster.. Są też te sporo tańsze jak Skoda Octavia czy Opel Astra. Prezentujemy w galerii zdjęciowej 12. najciekawszych ofert z maja i czerwca 2024 r. Sprawdź te licytacje - ceny zaczynają się od 2,5 tys. zł. i są ZAWSZE poniżej tych rynkowych!