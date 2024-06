Prasówka 22.06.2024 Poręba. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Poręby

Pasażerowie linii lotniczych Ryanair mogą mieć problem z podróżowaniem 21 czerwca. Irlandzki przewoźnik przeprosił klientów i poinformował o dużej awarii systemu, która może przyczynić się do opóźnień lotów w całej Polsce. Lecisz dziś samolotem Ryanair? Zobacz, co musisz zrobić, by nie czekać w długich kolejkach.