Lipiec 2024 w Porębie: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

KOMUNIKAT. W dniach, od 17 do 21 czerwca 2024 r. w woj. śląskim mieszkańców kilkudziesięciu miejscowości czekają czasowe wyłączenia prądu. Przerwy są planowane i wyniosą nawet do 12 godzin! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Poręby, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W biedzie poznasz przyjaciół i... komornika! Zobacz te MEMY. Zawód nie cieszy się uznanie, ale jest dobrym tematem do żartów”?

Dziś święto komorników! Choć nie wszyscy darzą ich sympatią, to są wdzięcznym tematem do żartów, o czym przekonują nas internauci. Zobaczcie, jakie memy stworzyli o ich profesji.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 w woj. śląskim: ile wynosi frekwencja w wyborach samorządowych na godz. 17:00? Znamy szczegółowe dane z naszego regionu. Do godz. 17:00 w całym województwie śląskim swój głos oddało 917 381 wyborców, co daje wynik 27,86%. To mniej niż w skali całego kraju, gdzie do urn wyborczych poszło 28,20%.

W najbliższy weekend 7-9 czerwca w województwie śląskim czeka nas mnóstwo darmowych imprez! W programie koncerty takich gwiazd jak Bajm, Sylwia Grzeszczak, LemON, czy Dawid Kwiatkowski. Wśród miejskich wydarzeń znajdziemy m.in. Dni Jaworzna oraz Dni Sosnowca, czyli Sosnowiec Fun Festival. Zobacz szczegóły i przygotuj się na niezapomniany weekend!