Przedszkola w Porębie. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2024/2025

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Porębie?

Wiek, w jakim można zapisać dziecko do przedszkola

Do przedszkola może iść dziecko, które w dniu rozpoczęcia roku szkolnego rocznikowo ukończyło 3 lata. W niektórych przypadkach możliwe jest, że ma ukończone zaledwie 2,5 roku , w tej sprawie decyduje placówka.

Jak wyglądają zasady rekrutacji?

Niepubliczne placówki w Porębie działają zgodnie z przepisami, które określono w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zwykle maluchy, które chodziły do danego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 uzyskasz na stronie internetowej lub w samej placówce .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy bądź w starej formie, to znaczy samodzielne złożenie formularza w placówce.

Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla rozwoju malucha. Jako cel główny obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Oprócz tego, dziecko uczęszczając do przedszkola poznaje tajniki funkcjonowania w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i emocjonalnym. Uczy się tam, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.