Trasy rowerowe do 19 km od Poręby. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową z Poręby? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 19 km od Poręby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Poręby warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Poręby We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Poręby, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Przez Jure na trzy zamki 2015/6/5 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,35 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 739 m Trasę rowerową mieszkańcom Poręby poleca Marek79 Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Mirów-Bobolice-Boguchwałowice Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,1 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 529 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca Pana79

Od kumpla z działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim wypad z dwoma kumplami na Jurę,super trasa ,klimat i towarzystwo przebieg to Boguchwałowice-Przeczyce-Kuźnica Świętojańska-Sulików-Kuźnica Sulikowska-Poręba-Zawiercie-Parkoszowice-Włodowice-Góra Włodowicka-Kotowice-Mirów-Bobolice-Jaworznik-Myszków-Smudzówka-Leśniaki-Czekanka-Siewierz-Boguchwałowice.Trasa w większości asfaltowa ,poziom trudny,licznik wybił90km,super widoki polecam dla zapaleńców ;-)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żarki Letnisko- Kraków Stopień trudności: 1.0

Dystans: 129,28 km

Czas trwania wyprawy: 74 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 2 378 m

Suma zjazdów: 2 452 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca Rower Była to wycieczka typowo rekreacyjna w gronie przyjaciół. Jest to trasa do przejechania dla każdego kto tylko lubi spędzać czas na siodełku w pięknych okolicznościach przyrody. W naszej jedenastoosobowej grupie były osoby jeżdżące często oraz osoby które sporadycznie wsiadają na rower. Przedział wiekowy 11-42 lata, wszyscy dojechali do Krakowa czasami prowadząc rower pod stromą górkę. Trasa prowadzi głównie po asfaltowych i utwardzonych drogach które wiją się po górkach i dołkach.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Poręby

🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Myszków-Boguchwałowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 68,34 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 840 m

Suma zjazdów: 1 841 m Trasę dla rowerzystów z Poręby poleca Pana79

Spontaniczna nie planowana trasa z kumplem z traseo do Myszkowa.Start z Boguchwałowic z działki od kumpla w kierunku Siewierza kilka fotek pod Zamkiem i dalej Czekanka-Sikorka-Franulka-Strugi i cel wyprawy Myszków, który nas trochę zawiódł ani rynku z prawdziwego zdarzenia, nie było gdzie się napić złocistego napoju,ani posilić po prostu wymarłe miasteczko więc ruszyliśmy w drogę powrotną przez Strugi-Franulkę-Sikorkę-Krawce-Porębe-Kuźnica Sulikowska-Siewierz i meta Boguchwałowice.Żar z nieba i kilka górek po drodze dało nam popalić ale widoki na szlaku i możliwość wspólnego nabijania kilosów zrehabilitowało wszystko oby więcej takich wypadów ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie i ekstremalna trzydziestka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,3 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 033 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca JIMMYtm

Dzisiejsza trasa przebiegała terenami Jury, To już drugie starcie Barbie Vs Jura. Trasa mimo banalnych 30 kilometrów obfitowała w dość wymagające odcinki, jak kamienie, piasek czy mocne wzniesienia. To domena Jury, kto piasku nie lubi, niech za w czasu się zastanowi czy chce się tam wybrać, zwłaszcza w rejon dzisiejszej wycieczki, bo w okolicach poprzedniej wyprawy czyli Ojcowa, piasku jak na lekarstwo...

Ale Barbie to Barbie, łatwo się nie poddaje więc obyło się bez upadków i przykrych przygód.

Trasa jak wspomniałem dość wymagająca technicznie, także raczej nie dla żółtodziobów, chyba że zawziętych jak Barbie :)))

Myślę, że trasa mogła by być momentami bardziej przejezdna gdyby wystartować w kierunku Bobolic, wtedy (poza Rezerwatem Góry Zborów) w 100% w siodle :). Sam Rezerwat ładny widokowo więc szkoda go omijać, ale raczej do zwiedzenia z buta niz pchać sie z rowerem :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwis rowerowy w Porębie. Sprawdź, gdzie naprawisz rower

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!