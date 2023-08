Trasy rowerowe do 19 km od Poręby. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 sierpnia?

Rozważasz trasę rowerową w pobliżu Poręby? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 19 km od Poręby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Poręby proponujemy na weekend.

Trasy rowerowe w okolicy Poręby We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Poręby, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa z działki na Jure2014/9/7 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 81,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 062 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca Marek79 Po wczorajszym 100 km maratonie który pokonaliśmy dzisiaj znów wybrali się na rower ale w stronę Jury Krakowsko- Czestochowskiej a dokładniej do Mirowa i Bobolic gdzie znajdują się dwa zamki sąsiadujące ze sobą w odległości 2 km od siebie. W Mirowie są ruiny zamku a w Bobolicach już jest całkiem odnowiony gdzie znajduje się hotel oraz część prywatna, a obok zamku znajduje się jeszcze restauracja.Trasa przebiegała z Boguchwalowic wzdłuż jeziora Przeczyckiego aż do trasy gdzie musieliśmy przebiec między barierkami dość ryzykowny manewr z powodu dużego ruchu jak na niedzielę ale daliśmy radę, dalsza droga biegła już bardziej spokojniej przez. Kuźnice Świetojanską,Kuźnice Sulikowska, Porębę,Zawiercie,Rudniki gdzie zrobiliśmy sobie przerwę na nabranie sił czyli mały posiłek z batonów i dalej w trasę, przez Parkoszowice, Włodowice,Górę Włodawską gdzie zrobiliśmy następną przerwę ale z powodu jabłek które rosły przy drodze były bardzo dobre i soczyste, dalsza droga to:Kotowice gdzie zrobiliśmy zapasy na dalszą drogę i po małych zakupach już prosto do Mirowa i Bobolic. Po chwili odpoczynku pod skałkami przy zamku w Mirowie ruszyliśmy w drogę powrotną w stronę Zarkow przez las ale o dziwo ścieżka była dla nas bardzo zaskakująca dla tego ze w środku lasu leciał asfalt bardziej to wyglądało na autostradę dla rowerów niż szlak rowerowy,ale więcej takich ścieżek powinno być. Dalsza trasa leciała już przez Jaworznik,Stary Młyn wzdłuż stawów hodowlanych ale asfaltem,dalej Heleniowka,Czarna Struga, Myszków cały czas asfaltem gdzie średnia nie spadała poniżej 30km/h . Dalsza droga leciała przez Strugi,Smudzowki, Czekanka aż do Siewierza z stamtąd już przez las aż na działkę.Trasa dosyć wymagająca szczególnie na podjazdach i w lesie.Pokonany dystans według licznika to 88 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowo-Spacerowo do Ogrodzienca Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,41 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 1 358 m

Suma zjazdów: 1 346 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca Marek79 Spokojna rowerowa wycieczka do Ogrodzienca z znajomymi z Boguchwalowic.Droga w większości biegła asfaltem.Przejechany dystans to 65 km.Pogoda w sam raz do jazdy na rowerze.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: BIKE ATELIER MTB MARATON - Żarki Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 357 m Rowerzystom z Poręby trasę poleca Aza Kolejna edycja BIKE ATELIER MTB MARATON tym razem na terenie Jury. Wybrałem wariant dłuższy czyli 60km. Kondycji brak ale co tam :-). Jak to bywa na Jurze można było się powspinać i nieźle pozjeżdżać i oczywiście piach też musiał być :-) . Pogoda dopisała chociaż dzień wcześniej mocno padało i z rankiem jeszcze kropiło. Traska zdecydowanie trudniejsza niż edycja w Tychach czy Rybniku. Jak zwykle zachęcam wszystkich do uczestnictwa w takich imprezach, gdzie można spotkać innych zapaleńców dwóch kółek. Zabawa jest przednia :) . 85% trasy to bezdroża. Łączna wysokość podjazdów 979.59 m.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Poręby

🚲 Trasa rowerowa: Przez Jure na trzy zamki 2015/6/5 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 93,35 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 199 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 739 m Trasę dla rowerzystów z Poręby poleca Marek79

🚲 Trasa rowerowa: Przez trzy powiaty: będziński - zawierciański - myszkowski Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,6 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 93 m

Suma podjazdów: 1 159 m

Suma zjazdów: 1 124 m Trasę dla rowerzystów z Poręby poleca Pawinsja Trasa o średnim stopniu trudności, prowadząca drogami asfaltowymi. Minusem trasy jest to, że w znacznej części prowadzi drogami o znacznym natężeniu ruchu samochodowego. Trasa lepiej potraktować jako wysiłkowo-treningową niż jako turystyczną. Mało miejsc, w których można się zatrzymać lub coś zobaczyć.

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Serwisy rowerowe w Porębie. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jak dbać o rower? Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Za opóźnienie pociągu najmocniej przepraszamy...