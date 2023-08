Trasy rowerowe do 19 km od Poręby. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Poręby? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 19 km od Poręby. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w pobliżu Poręby przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem w okolicy Poręby We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 19 km od Poręby, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Pętla na bieżąco wymyślana Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,44 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 923 m

Suma zjazdów: 921 m Marek79 poleca trasę mieszkańcom Poręby Mała pętelka po pracy wymyślana na bieżąco z Boguchwalowic obok jeziora Przeczyckiego,Przeczyce,Kuznica Warezynska,Pogoria 4, Ratanice,Marianki,Kostury,Piła Ujejska,Góra Chendowka,Wygielzow,Sikorka i i w lewo do lasu Trzebieslawickiego. Trzebieslawice,Sulików, Siewierz,przez las Szeligowiec do Boguchwalowic.Trasa łatwa i przyjemna . Typowo na popoludniowa przejażdżkę z rodziną.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Żarki Letnisko- Kraków Stopień trudności: 1.0

Dystans: 129,28 km

Czas trwania wyprawy: 74 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 259 m

Suma podjazdów: 2 378 m

Suma zjazdów: 2 452 m Rower poleca trasę mieszkańcom Poręby

Była to wycieczka typowo rekreacyjna w gronie przyjaciół. Jest to trasa do przejechania dla każdego kto tylko lubi spędzać czas na siodełku w pięknych okolicznościach przyrody. W naszej jedenastoosobowej grupie były osoby jeżdżące często oraz osoby które sporadycznie wsiadają na rower. Przedział wiekowy 11-42 lata, wszyscy dojechali do Krakowa czasami prowadząc rower pod stromą górkę. Trasa prowadzi głównie po asfaltowych i utwardzonych drogach które wiją się po górkach i dołkach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Boguchwałowice-Mirów-Bobolice-Boguchwałowice Stopień trudności: 3.0

Dystans: 85,1 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podjazdów: 1 535 m

Suma zjazdów: 1 529 m Trasę rowerową mieszkańcom Poręby poleca Pana79 Od kumpla z działki nad Zalewem Przeczycko-Siewierskim wypad z dwoma kumplami na Jurę,super trasa ,klimat i towarzystwo przebieg to Boguchwałowice-Przeczyce-Kuźnica Świętojańska-Sulików-Kuźnica Sulikowska-Poręba-Zawiercie-Parkoszowice-Włodowice-Góra Włodowicka-Kotowice-Mirów-Bobolice-Jaworznik-Myszków-Smudzówka-Leśniaki-Czekanka-Siewierz-Boguchwałowice.Trasa w większości asfaltowa ,poziom trudny,licznik wybił90km,super widoki polecam dla zapaleńców ;-)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Poręby

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa z działki na Jure2014/9/7 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 81,79 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 114 m

Suma podjazdów: 1 056 m

Suma zjazdów: 1 062 m Trasę rowerową mieszkańcom Poręby poleca Marek79

Po wczorajszym 100 km maratonie który pokonaliśmy dzisiaj znów wybrali się na rower ale w stronę Jury Krakowsko- Czestochowskiej a dokładniej do Mirowa i Bobolic gdzie znajdują się dwa zamki sąsiadujące ze sobą w odległości 2 km od siebie. W Mirowie są ruiny zamku a w Bobolicach już jest całkiem odnowiony gdzie znajduje się hotel oraz część prywatna, a obok zamku znajduje się jeszcze restauracja.Trasa przebiegała z Boguchwalowic wzdłuż jeziora Przeczyckiego aż do trasy gdzie musieliśmy przebiec między barierkami dość ryzykowny manewr z powodu dużego ruchu jak na niedzielę ale daliśmy radę, dalsza droga biegła już bardziej spokojniej przez. Kuźnice Świetojanską,Kuźnice Sulikowska, Porębę,Zawiercie,Rudniki gdzie zrobiliśmy sobie przerwę na nabranie sił czyli mały posiłek z batonów i dalej w trasę, przez Parkoszowice, Włodowice,Górę Włodawską gdzie zrobiliśmy następną przerwę ale z powodu jabłek które rosły przy drodze były bardzo dobre i soczyste, dalsza droga to:Kotowice gdzie zrobiliśmy zapasy na dalszą drogę i po małych zakupach już prosto do Mirowa i Bobolic. Po chwili odpoczynku pod skałkami przy zamku w Mirowie ruszyliśmy w drogę powrotną w stronę Zarkow przez las ale o dziwo ścieżka była dla nas bardzo zaskakująca dla tego ze w środku lasu leciał asfalt bardziej to wyglądało na autostradę dla rowerów niż szlak rowerowy,ale więcej takich ścieżek powinno być. Dalsza trasa leciała już przez Jaworznik,Stary Młyn wzdłuż stawów hodowlanych ale asfaltem,dalej Heleniowka,Czarna Struga, Myszków cały czas asfaltem gdzie średnia nie spadała poniżej 30km/h . Dalsza droga leciała przez Strugi,Smudzowki, Czekanka aż do Siewierza z stamtąd już przez las aż na działkę.Trasa dosyć wymagająca szczególnie na podjazdach i w lesie.Pokonany dystans według licznika to 88 km.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Barbie i ekstremalna trzydziestka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,3 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 1 034 m

Suma zjazdów: 1 033 m JIMMYtm poleca trasę rowerzystom z Poręby

Dzisiejsza trasa przebiegała terenami Jury, To już drugie starcie Barbie Vs Jura. Trasa mimo banalnych 30 kilometrów obfitowała w dość wymagające odcinki, jak kamienie, piasek czy mocne wzniesienia. To domena Jury, kto piasku nie lubi, niech za w czasu się zastanowi czy chce się tam wybrać, zwłaszcza w rejon dzisiejszej wycieczki, bo w okolicach poprzedniej wyprawy czyli Ojcowa, piasku jak na lekarstwo...

Ale Barbie to Barbie, łatwo się nie poddaje więc obyło się bez upadków i przykrych przygód.

Trasa jak wspomniałem dość wymagająca technicznie, także raczej nie dla żółtodziobów, chyba że zawziętych jak Barbie :)))

Myślę, że trasa mogła by być momentami bardziej przejezdna gdyby wystartować w kierunku Bobolic, wtedy (poza Rezerwatem Góry Zborów) w 100% w siodle :). Sam Rezerwat ładny widokowo więc szkoda go omijać, ale raczej do zwiedzenia z buta niz pchać sie z rowerem :)

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Rowerowe serwisy w Porębie. Gdzie naprawić rower?

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Przegląd i naprawa roweru Miłośnicy jazdy na rowerze wiedzą, jak istotne jest utrzymywanie jednośladu w dobrym stanie technicznym. Jest to bardzo ważne dla komfortu oraz bezpieczeństwa podczas jazdy. Przegląd roweru powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. A najlepiej dwukrotnie - przed oraz po sezonie. Oczywiście, jeśli w trakcie sezonu zdarzą się jakieś uszkodzenia, najlepiej je od razu naprawić. Serwisować sprzęt można samodzielnie lub oddając go w ręce specjalistów. Odpowiednio dbając o swój sprzęt zapewnisz sobie, że dłużej Ci posłuży. Jest to szczególnie istotne, jeśli często na nim jeździsz. Wbrew pozorom przegląd roweru nie jest taką prostą sprawą. Jeśli chcesz samodzielnie serwisować swój rower, koniecznie poszukaj poradników, w jaki sposób to robić.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć? Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

Strefa Biznesu: Co trzeci Polak nie wykorzystał w zeszłym roku urlopu