Pyszna ryba na Wigilię. Wypróbuj przepisy na zdrowe dania z ryb. Zobacz, jak podać rybę na Święta Bożego Narodzenia, by zaskoczyć gości

Dobra rybę na Wigilię to podstawa

Ryby stanowią nieodłączny element diety postnej, która dawniej obowiązywała w Wielkim Poście aż do dnia Wigilii włącznie. Stąd mnogość przepisów na tradycyjne dania jarskie, w których królują ryby, grzyby, kiszona kapusta czy nasiona roślin strączkowych, takie jak fasola i groch.

Królem stołu są jednak potrawy z ryb, a do najpopularniejszych należą karp, śledź, dorsz, pstrąg, łosoś i makrela. Poza tym pierwszym to świetne źródła kwasów tłuszczowych omega-3, których spożywamy w diecie za mało. Zapewnia je także pstrąg tęczowy, a przy tym jest lżejszy od wymienionych ryb – podobnie, jak karp. Warto przyrządzić te w taki sposób, by smakowały i zachowały cenne związki odżywcze, do których należą także kluczowe związki mineralne, witamina D czy wit. z grupy B.