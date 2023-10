Przedszkola w Porębie w roku szkolnym 2024/2025. Dane kontaktowe, adresy

Ile lat może mieć dziecko, aby zostało zapisane do przedszkola?

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Porębie?

Jak wyglądają zasady rekrutacji i gdzie można je znaleźć?

Zapisy odbywają się poprzez internetowe platformy lub w starej formie, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Porębie?

Edukacja przedszkolna pozostaje bardzo istotna w rozwoju malucha. Za główny cel obiera sobie przygotowanie go do nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu poznaje tajniki życia w grupie. Rozwija się w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, mówić o swoich emocjach i potrzebach.

W przedszkolu maluch dowiaduje się, czym jest empatia, a także poznaje zasady współpracy, dzielenia się z innymi dziećmi oraz rozwiązywania konfliktów. A tych umiejętności, mimo najszczerszych chęci, nie nabędzie przebywając jedynie z niania, ciocią, a nawet z rodzicami -zdradziła Dominika Słowikowska, psycholog.

Pozostaje to przestrzenią do rozwoju umiejętności motorycznych. Dzieci uczą się, jak bez pomocy dorosłych umyć zęby, jeść, nakładać i zdejmować buty, grać w piłkę, rysować. Zabawa w większym gronie przyczynia się do przyswojenia takich zasad, jak wymienianie się zabawkami z innymi dziećmi, zabawa bez kłótni, empatyczne podejście do innych dzieci.