Prasówka z Poręby 20.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

PS Plus Extra i Premium to jedne z progów, spośród których można wybierać w nowym abonamencie PlayStation Plus. Pozwalają one na dostęp do katalogu setek starszych i nowszych gier na PS4 i PS5. Zawartość kolekcji dostępnych w tej bibliotece tytułów stale się zmienia, a poprzez comiesięczną rotację kilka pozycji znika na zawsze. Tym razem z oferty zniknie 10 gier, wśród których znajdują się prawdziwe hity. Zobacz, jakie.