Prasówka z Poręby 16.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka 16.10 Poręba: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Porębie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Poznaliśmy dane o frekwencji w wyborach parlamentarnych 2023 w całej Polsce oraz w poszczególnych powiatach. Dotychczas w całym kraju do urn wyborczych poszło 22,59 proc. uprawnionych do głosowania. W województwie śląskim lokale odwiedziło 22,57 proc. uprawnionych wyborców. Wyniki frekwencji w referendum odbywającym się jednocześnie z wyborami nie są podawane do publicznej informacji.