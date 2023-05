Prasówka z kwietnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Jak spakować walizkę na długi weekend? Co zrobić, żeby bagaż był kompaktowy i zmieściły się w nim wszystkie potrzebne rzeczy? To pytania, które zadajemy sobie przed każdym długim majowym weekendem. Okazuje się, że pakowanie walizki wcale nie musi być koszmarem i uciążliwym obowiązkiem. Wystarczy poznać 6 sprawdzonych trików, które sprawią, że spakujemy się szybko, sprytnie i z głową, nie zabierając nadmiaru rzeczy. Podpowiadamy, jak w niewielkim i lekkim bagażu pomieścić wszystko, co niezbędne podczas wyjazdu oraz jak to zrobić w parę chwil.

Miłośnicy jeansów często skarżą się, że ich ulubione spodnie szybko tracą kolor i fason. Po zaledwie kilku praniach w pralce odzież z jeansu sprawia wrażenie mocno zużytej i odbarwionej. Co można zrobić, żeby jeansy długo zachowały swój pierwotny kolor? Podsuwamy niezawodne domowe sposoby, by ulubione spodnie mimo upływu czasu ciągle miały nienaganny wygląd.

Już 22 kwietnia w Arenie Gliwice odbędzie się uroczysta ceremonia wręczenia najważniejszych nagród przemysłu muzycznego w kategoriach muzyki rozrywkowej i jazzowej i tradycyjnie uświetnią ją występy artystów nominowanych do Fryderyków. A choć na gliwickiej scenie nie zabraknie uznanych nazwisk, to wszystko wskazuje na to, że tegoroczna gala upłynie pod znakiem młodej polskiej muzyki.

Nakrycia głowy to bardzo ciekawy, a jednocześnie lekceważony dodatek do stylizacji. Zapominamy, że oprócz funkcji ochronnej, znacznie wpływają one również na całościowy wygląd. Mogą dodać szyku i elegancji, ale nieodpowiednio dobrane, sprawiać wręcz kiczowate wrażenie. Co wybierają gwiazdy polskiego show–biznesu? Co i w jaki sposób nosić na głowie tej wiosny i latem? Podpowiadamy!