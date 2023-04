Prasówka tygodniowa z 30.04.2023 w Porębie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Poręba, 30.04.2023. 23.04 - 29.04.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak spakować walizkę na długi weekend? Co zrobić, żeby bagaż był kompaktowy i zmieściły się w nim wszystkie potrzebne rzeczy? To pytania, które zadajemy sobie przed każdym długim majowym weekendem. Okazuje się, że pakowanie walizki wcale nie musi być koszmarem i uciążliwym obowiązkiem. Wystarczy poznać 6 sprawdzonych trików, które sprawią, że spakujemy się szybko, sprytnie i z głową, nie zabierając nadmiaru rzeczy. Podpowiadamy, jak w niewielkim i lekkim bagażu pomieścić wszystko, co niezbędne podczas wyjazdu oraz jak to zrobić w parę chwil.

Zmodernizowana za ponad 9 milionów złotych oczyszczalnia ścieków „Proterochersis porebensis” tłm. „Pierwotny żółw z Poręby” została oficjalnie otwarta. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce tego rodzaju. Wraz z nią w Porębie otworzono Gminne Schronisko „Psia Kostka”, w którym schronienie znajdą bezdomne psy z gminy Poręba.