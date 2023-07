Najlepsze lodziarnie w Porębie. Które miejsca są polecane w lipcu 2023?

W epoce Renesansu odkryto, że po umieszczeniu zamkniętego pojemnika z kremem mleczno-jajecznym w naczyniu z lodem i solą zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope została otwarta w 1686 roku we Francji.

Pierwsze informacje o deserach zrobionych z owoców, mleka i lodu przywędrowały ze starożytnych Chin. W Europie także delektowali się tym przysmakiem nieliczni mieszkańcy starożytnego Rzymu i Grecji. Był to posiłek unikatowy i niezbyt prosty w wykonaniu z powodu konieczności sprowadzania lodu z wysokich gór.

Po wojnie produkcja lodów została rozwinięta na szeroką skalę. Rzemieślnicy kręcili je w maszynkach. Podawane były na waflach lub andrutach. Pojawiły się także te na patyku. Lodziarnie w Porębie powstawały przy głównym placu i najbardziej uczęszczanych ulicach. Lody można było dostać tylko w okresie letnim, dlatego był to deser, na który czekano przez cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Maszyna Do Lodów Tajskich Maszynka Do Lodów

Urządzenie do lodów ESPERANZA Vanilla EKI001

Urządzenie do lodów PROFICOOK PC-ICM 1140

Urządzenie do lodów WMF Kitchenminis 416450011

Maszyna do wyrobu lodów CLATRONIC ICM 3594, 18 W

Nie widzisz tu swojej ulubionej lodziarni w Porębie? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato na każdym rogu znajdują się lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Możemy też wybrać lody gałkowe. Kolejny deser to sorbety robione z owoców i wody.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że nie zawierają w swoim składzie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety oraz lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka sojowego, kokosowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i z pewnością są zdrowe.

Ile kalorii mają lody?

Sięgając po lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie wpłyną źle na naszą figurę. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Gałka lodów waniliowych dostarczy nam około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Dlatego też możemy bez obaw spożywać je w gorące letnie dni.

Zapewne najzdrowsze okażą się lody zrobione samodzielnie w domu. Przydadzą się do tego jogurt lub wodę, świeże owoce i dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub zdrowszego zamiennika spowoduje, że kaloryczność znacznie się obniży.