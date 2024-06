Kąpieliska w Porębie i okolicy otwarte 18.06. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk

Które kąpieliska są otwarte w Twojej okolicy? Sprawdź, gdzie popływasz w Porębie

Kąpielisko: Pogoria I

Kąpielisko: Pogoria III

Kąpielisko: Plaża nad Sosiną 2

Kąpielisko: Stawiki Sosnowiec ul. Kresowa

Kąpielisko: Morawa

Kąpielisko: Morawa Północ

Kąpielisko: Pole biwakowe numer 1

Kąpieliska w pobliżu Poręby

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Wycieczka na kąpielisko to świetny pomysł na spędzenie aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W kąpielisku można pływać, kąpać się, grać w różne gry i chłodzić się w upalne dni. Często na kąpieliskach wydzielona jest strefa dla dzieci, gdzie najmłodsi mogą się bezpiecznie bawić.