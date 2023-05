Gdzie znaleźć dobre lody w Porębie? Polecane miejsca w maju 2023

Po wojnie produkcja lodów rozwinęła się na dużą skalę. Rzemieślnicy Przyrządzali je w maszynkach. Podawano je na andrutach lub waflach. Pojawiły się również te na patyku. Lodziarnie w Porębie otwierano przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było jedynie latem, dlatego też był to deser wyczekiwany cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zmrozi się on i w ten sposób powstaną lody. Pierwsza prawdziwa lodziarnia o nazwie Cafe Procope powstała we Francji w 1686 roku.

Lody wegańskie odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to najczęściej sorbety bądź lody robione z wegańskich zamienników, np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają podobne walory smakowe jak te tradycyjne i na pewno są bardzo zdrowe.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Kiedy sięgamy po lody zastanawiamy się zapewne czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. Jedna gałka lodów waniliowych dostarcza około 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to niewiele. Dlatego też możemy bez obaw zajadać się nimi w upalne dni.