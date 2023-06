Gdzie możesz zjeść najlepsze lody w Porębie? Które miejsca są polecane w czerwcu 2023?

W naszej ojczyźnie szerszą popularność lody zyskały w latach przedwojennych. Były one sprzedawane z wózków na ulicach Krakowa, Warszawy, Lwowa w postaci dwóch połączonych ze sobą wafli. Powstawały także pierwsze lodziarnie, do których tłumnie ustawiali się klienci.

W Renesansie włoski architekt i kucharz odkrył, że kiedy zamknięty pojemnik z kremem mleczno-jajecznym zostanie umieszczony w naczyniu z solą i lodem zostanie on zamrożony i tak oto powstaną lody. Pierwsza lodziarnia nosząca nazwę Cafe Procope pojawiła się w 1686 roku we Francji.

Po wojnie zaczęto produkować lody na większą skalę. Lodziarze Przyrządzali je w specjalnych maszynkach. Były serwowane na waflach lub andrutach. Zaczęto sprzedawać także te na patyku. Lodziarnie w Porębie powstawały przy głównym placu i najpopularniejszych ulicach. Lody dostać można było tylko latem, dlatego był to deser, na który czekano cały rok i posiadał on duże zainteresowanie w sezonie.

Różnorodność tego popularnego deseru jest duża. W czasie kiedy gości u nas lato w wielu miejscach widzimy lodziarnie posiadające w ofercie lody włoskie, z automatu oraz amerykańskie, czyli tzw. świderki. Inną opcją są lody w gałkach. Kolejny deser to sorbety przyrządzane z wody i owoców.

Lody wegańskie różnią się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie mleka i śmietany. Są to zazwyczaj sorbety albo lody wytwarzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Są równie smaczne, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno są bardzo zdrowe.

Do wyrobu lodów włoskich używa się mieszanek w proszku, które łączy się z wodą. Powstała masa zostaje zamrożona. Podawane są w formie stożka w waflu. W procesie produkcji zostają napowietrzone, a ich temperatura jest nieco wyższa niż pozostałych rodzajów lodów. Mają kremową, delikatną konsystencję. Najpopularniejsze są śmietankowe i czekoladowe, ale w sprzedaży są też np. truskawkowe, malinowe, pistacjowe. Do tego możemy poprosić o polewę w różnych smakach.

Które lody są najmniej kaloryczne?

Gdy chcemy zjeść lody zastanawiamy się na pewno czy są kaloryczne i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od tego, jaki jest to rodzaj lodów porcja 100 g zawiera w sobie około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. W porównaniu do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc delektować się nimi podczas upałów.

Najzdrowsze mogą okazać się lody domowej roboty. Możemy wykorzystać do tego świeże owoce, jogurt lub wodę oraz dodatki, np. orzechy. Dodanie mniejszej ilości cukru lub jego zamiennika przyniesie taki efekt, że kaloryczność spadnie.