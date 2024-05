Brak prądu w Porębie. Gdzie 13.05 mogą być przerwy w dostawie prądu?

Braki prądu (13.05 godz. 4:07) w Porębie?

Poręba ul. Sosnowa, Dworcowa, Armii Ludowej od 5 do 51a, Ludowego Wojska Polskiego 2

, Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego, Fabryczna, Mierzejewskiego.

, Poręba ul. Do Przemszy, ks. Pędzicha od 119 do 143, Generała Jerzego Ziętka 1, Niwecka od 1 do 94, Piaskowa, Dębowa

, Poręba ul. Zachodnia, Cerefisko

, Poręba ul. Działkowa, Konstruktorska, Odlewnicza, Kuźnicza, Formierska, Astrów, Różana

, Poręba, Poręba ul. Ludowego Wojska Polskiego od 6 do 16

, Zawiercie, Zawiercie ul. Podmiejska

, Poręba ul. Wolności od 35 do 177, Nowa

, Poręba ul. Mrzygłodzka od 15 do 128

, Poręba ul. Konstruktorska, Odlewnicza, Frezerska, Tokarska, Żeliwna, Ślusarska, Armii Ludowej od 53a do 117

, Poręba ul. Przyszłości od 111 do 202, Ciemna

, Poręba ul. Partyzantów, Słoneczna, Fabryczna, Wolności od 1 do 46, Dzielna, Świerczewskiego od 1 do 61, Przyszłości od 1 do 120

, Poręba ul. Myśliwska od 10 do 73, Miodowa

, Poręba ul. Myśliwska od 32 do 161

, Poręba ul. Ciemna, Sporna, Krawiecka, Główna, Wiosenna, Leszczynowa, Leśna